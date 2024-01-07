Okan Buruk'tan 4 zorunlu değişiklik

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de forma giydi

Ndombele 5 maç sonra 11'de

Kaan Ayhan bu kez sağ bekte

Ahmet Çalık unutulmadı

Icardi bu sezon ilk kez yok

Hakan Keleş'ten 2 değişiklik

Kaleci Deniz Ertaş'ın ilk Süper Lig deneyimi

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA- Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalıları Boey ve Torreira, Afrika Kupası'na giden Ziyech ve sakatlığı bulunan Icardi'nin yerine Kaan Ayhan, Ndombele, Zaha ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndombele ve Kerem Demirbay'ı sahaya süren Buruk, hücum hattının sağında Kerem, ortasında Mertens, solunda ise Zaha'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Halil Dervişoğlu oldu.

HALİL DERVİŞOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada forvette Halil Devişoğlu forma giydi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin ardından ileri uçta kimin görev alacağı merak konusuydu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki golcü, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı. Halil Dervişoğlu bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda iç sahada oynanan Zalgiris maçında 11'de görev almıştı.

NDOMBELE 5 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak Alanyaspor ile Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş, Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarında ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

KAAN AYHAN BU KEZ SAĞ BEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı. Boey'un sarı kart cezası sebebiyle forma giyememesinin ardından sağ bek pozisyonunda Kaan Ayhan görev aldı. Bu sezon orta sahanın ortasında ve stoper bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ bekte forma giydi. Süper Lig'de son olarak 14'üncü haftadaki Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan Kaan Ayhan, 3 maçlık aranın ardından yeniden 11'e döndü.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen ve 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Sarı-kırmızılıların soyunma odasında bir dolapta üstünde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' yazan bir tişört yer aldı. Aynı tişört sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde de yer aldı.

ICARDI BU SEZON İLK KEZ YOK

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, statü gereği görev alamadığı Zalgiris maçının ardından ilk kez bir maçta kadroda yer almadı. Zalgiris maçının kadrolarının UEFA'ya gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Arjantinli golcü, daha sonra 27 maçın tamamında görev almıştı. Icardi, sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk kez maç kaçırmış oldu.

HAKAN KELEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 18'inci haftasında 2-0 kazanılan Kayserispor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı ekibe maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle ihtarname gönderdikten sonra kadro dışı bırakılan Fransız file bekçisi Bernardoni ile Arnavut forvet Cikalleshi'nin yerine Deniz Ertaş ve Nelson Oliveira'yı 11'de görevlendirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Deniz Ertaş- Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira."

KALECİ DENİZ ERTAŞ'IN İLK SÜPER LİG TECRÜBESİ

Konyaspor'da kadro dışı bırakılan Fransız kaleci Paul Bernardoni'nin yerine 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, Galatasaray karşılaşmasında 11'de görev yaptı. Genç file bekçisi, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk kez Süper Lig'de forma giyme heyecanı yaşadı. Deniz Ertaç daha önce yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta 180 dakika forma giymişti.