Okan Buruk\'tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''İYİ BİTİRMEDİK''

Bu maçların fiziksel anlamda gelişimlerini sağlayacak maçlar olduğunun altını çizen Buruk, "Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz, bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta tabii, 7. günleri onların antrenmana başladıktan sonra. Tam yüzde yüz hazır değiller. Daha az sürelerde kullanmayı düşünüyordum aslında ama ikinci yarıya bir 10 dakika, 15 dakika daha ekledik; 60'ta çıktılar. Bugün belli bölümlerde, maçın başında çok rakibimize pozisyonlar verdik. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başı, belki 60'a kadar biraz daha fazla pozisyona girdiğimiz, oyuna ortak olduğumuz bölümlerdi. Daha sonra bence sonunu da çok iyi bitirmedik. Sonuç olarak da tabii ki iyi bitirmedik, oyun olarak da performansımızın çok altında kaldık ama dediğim gibi takım olarak henüz hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz, oyuncularımızı aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra iki gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip, fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı. Biraz daha fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç.'' dedi.

''TABİİ Kİ ÜZÜLÜYORUM''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, ''Oyuncu sayımız artıyor, gelen oyuncu sayımız artıyor. Bugün Sane'yi bir 15-20 dakika oynattık. Diğer oyuncularımızı oynatmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızı zaman zaman kullandık, bugün de belli bölümlerde onları kullanmaya çalıştık. Bu hazırlık kampını sakatlıksız kapatmak benim için en önemlisi. 'Sonuçlara üzülüyor musunuz?' derseniz tabii ki üzülüyorum. Hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık" diye konuştu.

''FİZİKSEL OLARAK DAHA HAZIR HALE GELECEĞİZ''

Kamp sonunda fiziksel olarak daha iyi hale geleceklerini söyleyen Okan Buruk, "Dün akşam da antrenman yaptık, bu sabah da antrenman yaptık, akşam maça çıktık. O yüzden bu antrenmanlar, bu maçlar bizim sezona hazır olmamız için önemli dakikalar. Burada da tabii ki oyuncularımıza bu dakikaları değiştirerek vermeye çalışıyoruz. Daha çok 60'ar dakika üzerinden kullanmaya çalıştık, o değişiklikleri yaptık. Ama dediğim gibi daha hazır değiller. Özellikle milli takımdan gelen oyuncuların aradaki gün farkının fazla olması tabii ki bizi bu anlamda zorluyor. Ama hazır olacağız ve dediğim gibi oyun olarak da fiziksel olarak da özellikle bu iki haftalık bölüm bizim için daha iyi geçtiğinde, bence fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz" açıklamasını yaptı.

''JANKAT'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM''

Genç kaleci Jankat Yılmaz ile ilgili konuşan Buruk, "Bundan önceki maç Günay'ı kullanmıştık. Bugün Jankat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor, pasla çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslar da oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Jankat'ın genel olarak performansı, yaptığı kurtarışlar... İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim, çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum" dedi.

"YABANCI SAYISI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ NET''

Takımdan ayrılacak yabancı oyuncular hakkında bilgiler aktaran Okan Buruk, "Daha görüyoruz, dakikalar veriyoruz antrenmanda. Oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz ama aşağı yukarı yabancı oyunculardan neler yapacağımız çok belli. Burada kafamızda düşündüğümüz şeyler var. Çok esneme şansımızın olmadığı yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı bizi tabii ki transferde de zorlayan unsurlardan biri. O yüzden aşağı yukarı kafamızdakileri belirliyoruz ama tabii ki bu kamptaki, maçlardaki performanslar da etkili. Hazırlık maçlarındaki performanslar yanıltabilir. Dinlenmiş bir şekilde sahaya çıksalar başka bir şey konuşabiliriz ama burada zaten yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara da çıkıyorlar. O yüzden tam olarak istediklerini yapamayan oyuncularımız da var. Sadece bu anlamda değerlendirme değil ama kafamızda bir tabii ki taslak var. Yabancı sayısı ile ilgili, yabancı oyuncularla ilgili özellikle belli sayımız olduğu için oradaki düşüncelerimiz net" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULARI KADROMUZA KATACAĞIZ''

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Buruk, "Benim açımdan da herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz, hepimizin açısından 'Ne isterdiniz?' diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi isterdik. Bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Ve oyuncuların motivasyonu için, birliktelik için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli. Ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor, kolay olmuyor. Bunu hep söylüyorum; transfer gidip böyle marketten işte her oyuncunun fiyatının olduğu ve gidip 'Ben bunu, bunu, bu üçünü aldım' diyeceğimiz bir şey değil. Burada hem oyuncuyu buraya ikna etmek gerekiyor, kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz kalitede bir oyuncu olması gerekiyor. Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen transfer bonservis fiyatları var. Şu anda baktığımızda devamlı 100 milyon, 120 milyon bandında özellikle Premier League'deki takımlar veya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar transferler yapıyor. Ama burada sadece şunun bilinmesini istiyorum, bunu hep söyledik, konuşuyoruz: Biz transfer yapacağız, en kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal.'' dedi.

''BU SÜRE ALIYOR''

Okan Buruk son olarak, ''Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. Tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Dediğim gibi, transferleri de en kısa zamanda kadromuza katacağız. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Ama bu süre alıyor bazen. İyi oyuncuyu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız. Çünkü Dünya Kupası oynandı, oyuncular Dünya Kupası'ndan döndü. Nasıl bize birçok oyuncu geç katıldıysa birçok takıma geç katılan oyuncu var. Bu oyuncularla ilgili kulüplerin vereceği kararlar oluyor. O yüzden burada da bir süre alabiliyor. Ama bu sürenin geçmesinden hiçbirimiz mutlu değiliz" diyerek sözlerini noktaladı.