Oulai: Trabzonspor Gençlere Güveniyor

06.05.2026 01:01
Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, transferinde kulübün gençlere verdiği değeri vurguladı.

TRABZONSPOR'un Fildişi Sahilli genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, bordo-mavili kulübün gençlere verdiği değerin transfer kararında belirleyici olduğunu söyledi. Kariyer hedeflerini, oynadığı kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkesi Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek olarak açıklayan genç oyuncu, en iyi 11'inde teknik direktör tercihini Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den yana kullandı. Oulai, "Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi. Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek" dedi.

Trabzonspor'un Fişdişi Sahilli genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, bordo-mavili kulüp dergisinin 239'uncu sayısında kariyerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'a transfer sürecine değinen Oulai, "Trabzonspor projesi benim için çok değerliydi çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler ve gençlere güveniyorlardı. Bu fikir hoşuma gitti. Teklifi öğrendiğimde ve projedeki kararlılıklarını gördüğümde imza atmam zor olmadı. Buraya geldikten sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım, mutluyum. Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi. Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAK GURUR VERİYOR'

Futbola Fildişi Sahili'nde başladığını belirten genç oyuncu, "Çok küçük yaşta futbola başladım. Zorluklar yaşadık ama mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. Hep umut doluydum. Hayalim üst düzey profesyonel futbolcu olmaktı ve bu yolda çalışmaya devam ediyorum. Milli takımda olmak çok büyük bir gurur. Üzerine milli takım hocasının da böylesine övgüleri beni çok motive etti, gurur duydum. Çok mutluyum çünkü o gerçekten iyi bir teknik direktör, aramızda baba-oğul, abi-kardeş gibi bir ilişki var. Böyle düşünmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

'TRABZON TARAFTARI BANA GÜÇ VERİYOR'

Trabzon'daki futbol atmosferinden etkilendiğini belirten Oulai, "Taraftarları statta görmek fikri bile beni motive ediyor. Çok mutluyum çünkü bize güç veriyorlar, tezahürat ediyorlar ve bunu seviyorum. Arkamızdaki o itici enerjiyi gerçekten çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede Trabzon'a uyum sağlamayı başardığını da dile getiren genç oyuncu, "Başlangıçta zordu çünkü ülkem Fildişi Sahili'nde hava bu kadar soğuk değildir. İklim çok iyidir ve bu benim açımdan çok ideal. Buraya geldim, hava birazcık soğuk. Yemekler de farklı. Ama sorun değil, uyum sağlamayı başardım. Artık alıştım" dedi.

Oulai, saha dışındaki pozitif yapısına da değinerek, "Tüm Fildişililer böyledir, her zaman ortama iyi bir enerji getiririz. Fildişi Sahili'nde de bu tarz şeyler çok sık görülür. Bu neşeli ruh hali benimle birlikte Trabzon'a geldi" ifadelerini kullandı.

'BU LİG BENİM OYUNUMA UYGUN'

Süper Lig'in fiziksel yapısına değinen genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında zor değil çünkü fiziksel teması seviyorum. Agresifliği gerçekten seviyorum. Bu lig bana uygun. İyi gidiyor, bunun üstesinden geliyorum. Çünkü böylece daha fazla gol atarım. Evet, vuruşlarımı daha da geliştirmek istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Ben asla pes etmedim. Benim gibi genç Afrikalı kardeşlerime söyleyebileceğim şey de bu: Asla pes etmeyin. Her zaman pozitif olun, çalışın ve her zaman dua edin. Tanrı'yı her şeyin önüne koyun."

'SAHADA KORKUSUZ VE MÜCADELECİYİM'

Maçların kötü geçtiği anlarda nasıl toparlandığını anlatan Oulai, "Önce eve giderim. Yemek yerim ve yemek yerken babamı ararım, o beni teselli eder. Sonra da her şey geçer gider. Hemen bir sonraki maça odaklanırım. Ben ağlayan biri değilim. Ben mücadele eden, korkusuz, teknik bir oyuncuyum. Temaslı oynamayı severim. Sahada zaman zaman biraz da şakacıyımdır" diye konuştu.

'AFRİKA KUPASI BENİM İÇİN GURURDU'

Afrika Uluslar Kupası deneyimini anlatan genç futbolcu, "Bu büyük bir gururdu çünkü 2 yıl önce sadece bir taraftardım, mahallemde evimdeydim. Sonra kendimi Afrika Uluslar Kupası'nda oynarken buldum. Ardından maçın oyuncusu seçildim. Bu ödülü aldığımda gerçekten büyük bir gurur yaşadım. Onu doğrudan aileme, anneme ve bana inanan herkese adadım" dedi.

'MATEMATİK SAHADA DA İŞİME YARIYOR'

Matematiğe olan ilgisine değinen Oulai, "Matematik; hayatın her alanında yanımızdadır, problem çözmeden planlamalara, her türlü konuda doğru kararlar vermemizi sağlayan bilimdir ve ben bu bilimi çok seviyorum. Evet, bu ilgim sahada da bana yardımcı oluyor, sık sık hesap yapıyorum. Mesafeyi ayarlamayı, topu nasıl aldığımı ve nasıl vereceğimi hesaplamaya çalışıyorum. Tüm bunlarda matematik yardımcı oluyor. Olayın özü aslında şu: Gençler, okula gidin. Eğitim çok önemli, faydası inanılmaz" ifadelerini kullandı.

EN İYİ 11'İNE FATİH TEKKE'Yİ YAZDI

Türkiye'deki yaşamına da değinen genç oyuncu, "Başlangıçta hava ve yemekler farklı geldi ama alıştım. En sevdiğim Türkçe kelime 'Gel oğlum.' Yemek olarak ise kebabı çok seviyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok hoşuma gidiyor" dedi. Kariyerinde örnek aldığı isimleri sıralayan ve tarihin en iyi 11'ini oluşturan Oulai, teknik direktör tercihini Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den yana kullandı. Oulai, listesinde dünyaca ünlü yıldızlara yer verirken, takımın başına Fatih Tekke'yi yazdı. Oulai'nin 11'i şu şekilde;

"Neuer, Carvajal, Thiago Silva, Sergio Ramos, Marcelo, Busquets, Pedri, Vitinha, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo."

Teknik Direktör: Fatih Tekke.

Kaynak: DHA

