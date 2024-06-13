RAMS Global, Erkek A Millî Futbol Takımımızın Ana Sponsoru Oldu

Spor

36 yılı aşkın deneyimi ve 25 binden fazla çalışanıyla, 6 ülke ve 11 şehirde faaliyet gösteren, gayrimenkul, proje geliştirme, turizm, medya, sağlık, madencilik, kafe - restoran ve paylaşımlı ofis sektörlerinde de yatırımlarını sürdüren RAMS Global, 1 yıl süreyle Erkek A Millî Futbol Takımımızın ana sponsorluğunu üstlendi. RAMS Global ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Almanya'da kurulan ve bu organizasyonla beraber yurt dışındaki ilk sponsorluk imza törenine ev sahipliği yapan EURO 2024 Basın Merkezi'nin markalama ve isim haklarının da sahibi oldu.

A Millî Takımımızın Almanya'da kamp yaptığı Barsinghausen kasabasındaki NFV Akademi'de düzenlenen imza törenine TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Millî Takım oyuncularımız Altay Bayındır, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız ile basın mensupları katıldı.

Mustafa Eröğüt: "Almanya'da evimizde gibiyiz"

Törende bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, "Avrupa'nın en genç millî takımlarından birisi ile dünyanın en büyük üç spor organizasyonundan olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Almanya'da evimizde gibiyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini ilk andan bu yana yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Maçlarımızda da tribün desteğinin arkamızda olacağını biliyoruz. Bu yıl ilk defa bir sponsorluk anlaşmamızı yurt dışında yapıyoruz. A Millî Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası kampını yaptığı tesisin basın merkezinde ilk önemli organizasyonumuz da bu sponsorluk anlaşması imza töreni oluyor." ifadelerini kullandı.

"A Millî Takımımıza sponsor olan RAMS Global'e teşekkür ederiz"

Millî takım ve kulüpler bazında ülke futbolunun yakalamış olduğu ivmeye dikkat çeken Eröğüt, "Başkanımızın da sürekli vurguladığı ve altını çizdiği gibi sponsorlarımıza iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin liderliğinde FIFA millî takımlar sıralamasında ve UEFA ülke puanı sıralamasında da kulüplerimizin başarılarıyla yeniden yükselişe geçtik. Böylece Türk futbolunun da yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de artırmış bulunuyoruz. Bugün de RAMS Global, Erkek A Millî Futbol Takımımıza sponsor oluyor. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği olan RAMS yöneticileri ve profesyonellerine, TFF yöneticileri ve profesyonellerine teşekkür ederim. RAMS Global'in Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Millî Takımımıza uğur getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Cem Ciritci: "A Millî Takımımıza destek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz"

Mustafa Eröğüt'ün ardından konuşmasını yapan RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci, "Sözlerime; bugün bizimle burada bir araya gelerek, heyecan ve mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ederek başlamak isterim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi bugün, Türk sporuna ve özellikle futbola değer katmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapacağımız ana sponsorluk anlaşmasının imza töreninde bir araya geldik. RAMS Global olarak Türk sporuna değer katma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, Türk futbolunun daha da büyük başarılara koşmasına destek vermek adına biz de kollarımızı sıvadık. Bu hedefimiz doğrultusunda Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri ile yaptığımız iş birliklerinin ardından Erkek A Millî Futbol Takımı Ana Sponsorluğu'nu bir sezon boyunca üstlenmekten gurur duyuyoruz. Türk futbolunun geleceğine duyduğumuz güvenle; uluslararası başarılara imza atan, köklü ve güçlü yapısıyla fark yaratan ve nice başarılar kazanma potansiyeline sahip A Millî Takımımıza bu denli kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz"

A Millî Takımımızın başarılı bir turnuva geçireceğine dair inancını dile getiren Ciritçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolu her yaştan izleyiciyi sahaya ve ekranlara büyük bir tutkuyla bağlayan, dinamik ve birleştirici bir güce sahip. Azim, inanç ve cesaretlerine hayran olduğumuz sporcularımızın sadece kendi kulüplerini değil; Ay-Yıldızlı formayı da Avrupa'da ve dünyada başarıyla temsil ettiklerini görmek, şüphesiz ki bizlere daha çok ilham veriyor ve göğsümüzü kabartıyor. A Millî Takımımızın, önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da özlenen başarılarına yenilerini ekleyerek ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımız tam. Artık bugünden itibaren A Millî Takımımızın başarılarına yalnızca tanık olmakla kalmayıp, destek olma ayrıcalığına da erişebilmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Biz bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz. Futbolseverlere ve tüm Türk halkına karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. Erkek A Millî Futbol Takımımıza olan desteğimiz, şirketimizin Türk sporuna değer katma hedeflerine ulaşmasına ve ülkemizin spor kültürüne daha da fazla katkı sağlanmasına olanak tanıyacak. Bu vesileyle bizler için çok anlamlı olan bu yolculuğumuzda, şu anda aramızda olamasa da desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, değerli Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Eröğüt'e ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Katılımlarınız ve kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim."

Vincenzo Montella: "Hep beraber yapabileceklerimizin en iyisini yapabilmeyi umuyoruz"

Törenin son konuşmasını yapan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, "Bugün tabii ki önceliğimiz RAMS Global, onlara 'Ailemize hoş geldiniz' demek istiyoruz. Çünkü bu katılımları bize şunu gösteriyor ki bize ve takımımıza güveniyorlar; hem şu anımıza, hem de geleceğimize güveniyorlar. O yüzden ailemize kattığımız RAMS Global'e hoş geldiniz diyor ve hep beraber yapabileceklerimizin en iyisini yapabilmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının soruları cevaplandı

Törenin soru - cevap kısmında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz. İlk görevimiz Türk milletini gururlandırmak. Bunu nasıl yapacağız? Gösterdiğimiz duruş ve çalışkanlığımızla, alacağımız başarılı sonuçlarla. Yakın bir geçmişte burada bulunmuştuk. Taraftarın sevgisine tanıklık ettik. O yüzden Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz. Geniş kadro ile başladığımız günden itibaren ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Sonra tesadüfi sakatlıklar oldu. Enes gibi, Ozan gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Endişe ile bakamıyorum bu olaya. Çok iyi bir temelimiz var. Temelden bahsetmişken de bugün RAMS Global ile imzalanan sözleşme çok güven veriyor. Geleceğimiz için çok fazlasıyla güven sağlıyor bize. Bütün hazırlık maçlarını seçerken karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Kadromuzda çok fazla genç futbolcu var. Deneyimli oyuncuların az olduğu noktalar var. Bu maçlarla birlikte o deneyim açığını kapatmak bizler için çok önemliydi. Şu anda her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Canımızı sıkan şey tesadüfen gerçekleşen sakatlıklar." değerlendirmesini yaptı.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, "Sponsorluk sayılarımız git gide artıyor. 24 takım içinde Çek Cumhuriyeti ile birlikte en genç iki takımdan birisiyiz. Umarım büyük başarılar gelir ve bu turnuva ile başlar. Sponsorlarımız da yol arkadaşımız oluyor. RAMS Global'e teşekkür ediyorum. Umuyorum bir çok sponsorumuz gibi uzun soluklu bir anlaşma olur." temennisinde bulunurken, RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci ise, "Bu yaptığımız anlaşma 1 yıllık. Değer katmayı seviyoruz. İlk adımı attık diyelim. Bu anlaşma ile TFF'ye değer katmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tören, sponsorluk sözleşmesinin imzalanmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.