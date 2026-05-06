Real Madrid'de Teknik Direktör Krizi

06.05.2026 00:37
Alvaro Arbeloa'nın başarısız performansı sonrası Mourinho ve Pochettino gibi adaylar gündemde.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve ligde Barcelona'nın çok gerisinde kalmasıyla, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın geleceğine dair söylentilerin artması şaşırtıcı değil.

Arbeloa, Xabi Alonso'nun ocak ayında ayrılmasının ardından görevi devraldı ancak özellikle La Liga'da selefinden daha kötü bir performans sergiledi.

Alonso, Bernabeu'dan %74'lük etkileyici bir galibiyet oranıyla ayrıldı.

Arbeloa, ligde Alonso'ya kıyasla beş maç daha az yönetmesine rağmen daha fazla yenilgi aldı ve galibiyet oranı %64'e düştü.

Her ne kadar göreve gelişinden sadece iki gün sonra oynanmış olsa da, ikinci lig takımı Albacete karşısında Kral Kupası'ndaki sürpriz yenilgi de Arbeloa'nin kulüpteki geleceğine yardımcı olmadı.

Arbeloa görevden alınırsa adı geçen isimlerden biri, şu anda Portekiz'de Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho.

Portekizli teknik adam, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yaptı ve La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Mourinho gerçekten Real Madrid'e geri dönebilir mi?

Real Madrid'in gelecek sezon için bir teknik direktörü yok.

Arbeloa'nın sözleşmesinin bitmesine bir yıl var ancak Real Madrid Başkanı Perez'in yeni bir teknik direktör arayışında olduğu açık.

Perez, Arbeloa'nın dönemindeki olumlu yönleri takdir etse de Bernabeu'da kararları belirleyen unsur sonuçlar oluyor.

Ancak kimi seçeceklerini anlamak için önce Perez'in düşünce biçimini anlamak gerekiyor.

Perez oyun tarzını önemsemiyor.

Taktik kimlik, takımın önde mi bastığı yoksa geride mi beklediği konusunda uykuları kaçmıyor.

Onun önemsediği şey kazanmak ve bundan da ötesi, takımın yönetimi: Egoları, yıldızları ve soyunma odasını yönetmek.

Perez için ideal teknik direktör bir orkestra şefi.

Bernabeu'da iki düşünce okulu arasında süregelen bir gerilim var.

İki rakip tarz

Bir tarafta kulübün ikinci adamı Jose Angel Sanchez bulunuyor. Sanchez, Real'in yetenekli ama kaotik bir kadroya düzen getirecek, taktik açıdan katı bir organizatöre ihtiyacı olduğunu savunuyor. Bu düşünce, Rafa Benitez, Julen Lopetegui ve en son Alonso gibi atamaları doğurdu. Hiçbiri birkaç aydan fazla dayanamadı. Başkan onları hiçbir zaman tam anlamıyla desteklemedi ve sonuçlar bahane verdiğinde yollar ayrıldı.

Diğer tarafta ise Perez'in kendi tercihi yer alıyor: Büyük teknik direktör, kulübede bir aristokrat, sadece varlığıyla soyunma odasında saygı uyandıran biri. Zinedine Zidane'ı düşünün. Carlo Ancelotti'yi iki kez düşünün. Sabır tükendiğinde Perez'in geri döndüğü şablon bu.

Alonso'nun görevden ayrılmasıyla birlikte başkanın çizgisi bir kez daha galip geldi. Gündeme gelen isimler de tam olarak bunu yansıtıyor.

Şimdi manşetlere taşınan isme gelelim: Jose Mourinho.

Kulüp içinden gelen bilgilere göre, listede tek isim o değil.

Mourinho seçeneğini esasen Perez'in kendisi ve Portekizli teknik adam yönlendiriyor.

Perez fikirleri ortaya atmayı ve nasıl bir tepki alacağını görmeyi sever.

Mourinho'nun Benfica ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ancak bu sözleşmeden çıkabilir ve kamuoyunda ne söylerse söylesin, benim edindiğim izlenim Bernabeu'ya geri dönmeyi çaresizce istediği yönünde.

Mourinho ismi bir joker olurdu.

Başkanın bildiği bir isme yönelmesi, soyunma odasına hakim olabilecek bir figür, Madrid'deki ikinci dönemi başlı başına bir mesaj olacak bir teknik direktör.

Ancak kulüp içindeki kaynaklara göre, bu görevlendirme ancak diğer seçenekler devre dışı kalırsa gerçekleşebilir.

Real Madrid teknik direktörlüğü için diğer adaylar kimler?

Mauricio Pochettino ciddi şekilde konuşulan bir isim, ancak bir çekinceyle: Amerika Birleşik Devletleri milli takımıyla Dünya Kupası'nın başında olacak.

Turnuvada işler yolunda gitmezse ne olur? Ya da milli takımla ileri turlara giderse ve sezon öncesinin başladığı temmuz ayına kadar göreve başlayamazsa?

Ancak Arjantinli teknik adamın kulüpteki kilit isimlerle sıcak bir ilişkisi var ve daha önce de gündeme gelmişti.

Pochettino çok beğeniliyor. Tottenham, Paris St-Germain ve Chelsea'de farklı kadrolar ve oyuncu profilleriyle, farklı sahiplik yapıları altında neler yaptığını ayrıntılı biçimde biliyorlar.

Pochettino ise uzun zamandır bu görevin hayalini kuruyor. Kulüp içinde onun son derece güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

Bu anlayışa uyan bir başka isim Didier Deschamps.

Fransa ile sözleşmesi Dünya Kupası'na kadar devam ediyor ve sonrasında müsait olacak.

Ancak yine turnuva süreci zamanlamayı biraz sorunlu hale getiriyor.

Deschamps, büyük kişiliklerden oluşan geniş bir kadroyu sakin bir otoriteyle yönetiyor.

Takıma bir futbol felsefesi dayatmakla ilgilenmiyor. Real'de Mbappe dahil Fransız futbolcuların bulunması da Fransız çalıştırıcıyla doğal bir bağ oluşturuyor.

AC Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de ciddi şekilde değerlendirilen bir başka seçenek.

Stili Ancelotti'yi andırıyor. İtalyan futbol adamı, yıldız oyuncular konusunda tecrübeli bir isim. Futbola yaklaşımı ise teori dayatmak üzerine değil.

Real Madrid ya da daha doğru bir ifadeyle Perez, onunla daha önce de ilgilenmişti ve adı kulüp içinde sürekli gündeme geliyor.

Serie A'yı iyi bilen kişiler, geçen yaz Bernabeu'dan ayrılarak Milan'a katılan 40 yaşındaki Hırvat orta saha Luka Modric'in onunla birlikte geri dönebileceğini de dile getirdi.

Her iki isim de bu ihtimali reddetti ancak başkaları bu fikrin Bernabeu'da konuşulduğuna dikkat çekiyor.

Eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un adı da geçiyor ve bu isim kendi içinde bir ağırlık taşıyor.

Ancak müdahaleci yapısı nedeniyle çekinceler var; belirli bir oyun tarzı talep ediyor ve kulüpleri kendi imajına göre yeniden şekillendiriyor.

Perez yönetimindeki Real'in istemediği şey tam olarak bu.

Şimdilik Klopp, kulübün içinden çok dışarıda heyecan yaratan bir isim gibi görünüyor.

Kaynak: BBC

