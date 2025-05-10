Salomon Çeşme Maratonu Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Salomon Çeşme Maratonu Yarın Başlıyor

Çeşme'de gerçekleşecek olan Salomon Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımıyla yapılacak. Çeşme Belediyesi, ilçeyi bir spor merkezi haline getirme hedefini sürdürüyor.

10.05.2025 17:23  Güncelleme: 19:14
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(İZMİR)- Salomon Çeşme Maratonu, yarın start alacak. Maratonun tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, "Çeşme'yi bir spor merkezi haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile yarın Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Salomon Çeşme Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Maraşlı: "Spor Organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Salomon Çeşme Maratonu'nun 3'üncüsünü yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çeşme'de turizmle beraber artık spor turizminin de her mevsim yapılabileceğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz. Baktığınız zaman insanlar buraya keyfine geliyor Buraya gelen insanlar sporu sevdiği için geliyor. Spor en iyi tanıtım araçlarından biri ve biz de bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Durmaz: "Çeşme'yi bir spor merkezi haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, "Yaşam kalitesine yaptığı katkıya inanıyor, sporla, kültürle, doğayla iç içe, yılın her döneminde yaşayan bir Çeşme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşme'yi bir spor merkezi haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu noktada, ulusal ve uluslararası organizasyonların, müsabakaların katkısı yadsınamaz. Her adımda, bu vizyonu biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu yıl, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcuyu Çeşme'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşme'yi sporla buluşturmak, gençlerimizi spora teşvik etmek, yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizin dört mevsim canlı kalmasını sağlamak açısından da çok çok kıymetli. Başta Argeus & Travel Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu olmak üzere, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, destek veren tüm sponsorlara, bu maratonun bir parçası olan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Katılan tüm sporculara başarılar diliyor, Çeşme'mizde unutulmaz bir deneyim yaşamalarını temenni ediyoru" diye konuştu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise 10 yıldır organizasyonların içinde yer aldıklarını dile getirerek, "Bu deneyimi buraya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sene maraton olan organizasyonumuz çok kısa sürede büyüdü. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katılacak

Salomon Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den sporcular katılacak.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

3 ayrı parkur

Yarışta, 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.

Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Salomon Çeşme Maratonu Yarın Başlıyor - Son Dakika

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