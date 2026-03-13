Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti - Son Dakika
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti

Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu\'nda buz kesti
13.03.2026 21:55
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i yenmesi durumunda rakibinin 7 puan gerisine düşecek. Fatih Karagümrük'ün ilk golü, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Bartuğ Elmaz'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 2-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK, BARTUĞ İLE ÖNE GEÇTİ

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti.

Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti

LEVENT'İN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

EV SAHİBİ EKİBİ GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

UZATMA ANLARINDA BİR GOL DAHA

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı.

Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti

KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT BAŞARILI

Ev sahibi ekibi 52. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Topla buluşan Serginho, hızlı adımlarla ceza sahası içine girdi ve karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.

MUSABA'NIN ŞUTU KALECİDE KALDI

70. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Anthony Musaba'nın yerden sert vuruşu kaleci Grbic'te kaldı.

FENERBAHÇE BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fatih Karagümrük kazandı. Bu sonuçla birlikte ligde ilk kez kaybederek 57 puanda kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı kazanması durumunda sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak.Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, 17 puana yükselerek ligde kalma adına umutlarını korudu.

Son Dakika Spor Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    bu fenerden hiç bir halt olmaz hayırlı olsun tüm Cimbomlular şampiyonluk 94 1 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    teşekkür ederiz:) 14 0
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ahahah :) 51 1 Yanıtla
  • Mehmet OLGAÇ Mehmet OLGAÇ:
    Ha bir köpek insan ısırmış ha fener şampiyon olamamış. haber değeri yok ki... Zor ya olur da bir gün fener şampiyon olursa o zaman bu haber, haber olur... 34 2 Yanıtla
  • Alisan Arslan Alisan Arslan:
    HAha 33 1 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    zaaaaaaaaaaaaaaaaa :) 18 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti - Son Dakika
