Samsunspor maçının ardından

Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rotasyon yapamadığını belirterek, "Rakibim 2 gün evvel oynadı ben Perşembe günü oynadım. 72 saat dolmadı, oynayacağız. Oynamakla ilgili bir sıkıntım yok, esas sıkıntım rotasyon yapamıyorum. Rotasyonları yapan teknik adam olarak zamanında çok eleştirildik. Şimdi bugün rotasyon yapmak çok önemli oldu. Neden yapamıyorum, 2 Afrika Kupası var, 2 sakatım var, 2 tane stoperim kulübede; 7 aydır 30 dakika oynamadılar. Onun dışında genç oyuncularım var; hiç süre almadılar. 2 haftadır da aynı 11 ile çıkıyorum. Şimdi 2 gün tamamen toparlanma ve dinlenme ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"LİGİN 3'ÜNCÜSÜYÜZ"

Abdullah Avcı, yabancı olarak kotalarının dolduğunu belirterek "Maçı, 2'nci yarı kopartabilirdik, bizim de 2, rakibin de girdiği 2 pozisyon var. Oyunu sonuna kadar dengeli bir şekilde getirdik. Gerçekçi oyunlar var. Bunu bu seneyi inişleri, çıkışları olarak bazen oyun olarak bazen skor olarak götüreceğiz. Geldiğimizden itibaren 11 maç 24 puan, 2,18-2.20'ye yakın bir puan ortalaması. Ligin 3'üncüsüyüz. Baktığımızda o ulaşılabilir hedef olarak daha önce de açıklamıştım; Avrupa Kupaları'na gidebilmek, ligin 3'üncüsü olduğumuzda kulübe ekonomik olarak önemli katkı sağlayacak ve aynı zamanda da transferde kullanabileceğimiz bir durumu oluşturacak ve prestij. Uluslararası arenada olmak. Türkiye Kupası devam edecek. Bunun yanında devre arası mı, sezon sonu mu planlamamıza çalışıyoruz. Şu an itibariyle yabancı olarak kotamız dolu. Onun için Orsic'in önünü açmak istedik Kourbelis gitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR BİR YOLCULUKTUR"

Taraftarlarla ilgili de konuşan Avcı, "Burada üçüncü seneyi bitirdim. Arada 7 aylık bir boşluğum var. Gösterdikleri o samimi duyguları için, verdikleri destek için bugün yine bu teveccühü gösterdiler. Gösterdikleri iyi niyet, takıma destek. Trabzonspor kazandığı zaman burada şehirde herkes mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Onlara armağan ediyorum. Kulübün içerisinde tarihine sahip çıkarak bir takım görseller yapıyoruz. Medya sorumlumuz bu konuda çok iyi çalışıyor. Kulübün ve stadyumun içinde bunları gerçekleştiriyoruz. Bana 'Trabzonspor senin için ne ifade ediyor?' diye. Ben geldiğimde 3 sene evvel tarihte ve müzede yer almak istiyorum' demiştim. Allah'a şükürler olsun bu benim ve ekibim adına gerçekleşti. Biz tabiki teknik olarak bir takım katkılarda bulunmuş olabiliriz ama Trabzon şehri ve Trabzonspor bana çok şey kattı. Bunun ucu bucağı yok. Onun için hem Trabzonspor'a hem Trabzon şehrine teşekkür ediyorum. Bizim duygumuz karşılıklı, böyle olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor bir yolculuktur. Bu arşivde de yerini alacak. İnançtan imkansıza mümkün kılan bir yolculuk. İyi ki buradayız iyi ki Trabzonspor var" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKADİR DUYGUSAL BİR OYUNCU"

Abdülkadir Ömür'ün durumuna ilişkin soru üzerine Avcı, "Abdülkadir Ömür bu yörenin yetiştirdiği oyunculardan. Burada çok güzel duygular yaşadı. Kazanılan bütün kupaların içinde bulunmuş, duygusal inişleri, çıkışları olan bir oyuncu. Ama şu anda adalesinde sakatlığı var. Bu transfer dönemi sadece Ömür ile ilgili değil Bakasetas'ın da konuşuluyor, başkasının da konuşuluyor. Ben şu anda antrenman içinde hepsinden verim almaya çalışıyorum. Ömür hafta içinde düz koşulara başladı. Umarım yarından itibaren bizimle beraber başlar" yanıtını verdi.

"YERLİ-YABANCI REKABETİ OLUŞTURULMALI"

Abdullah Avcı, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bunları konuşarak değiştiremiyorum. Benim işim değil. Futbol federasyonu ve yönetim kurulu var. Ama milli takım teknik direktörlüğü de yapmış biri olarak 5+3'ler, 6+3'ler, 8+3'ler filan. Sonra dediler ki 7+4'e dönecek, sonra o sene uzadı, bozuldu. Cevabı şu, akademilerde de genç milli takımda da, A Milli Takımda da çalışmış biri olarak yerli yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu oluşturursak serbest kalsın."

MARKUS GİSDOL: GERİYE DÖNMEK ZOR OLDU

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol da 2 farklı skorla geriye düştükten sonra geri dönüşlerinin zor olduğunu söyleyerek "Toplamda 2 gol yedik, biri kornerden ve diğeri frikikten geldi; bu tür gollerin yenmemesi lazım. Eğer 2 gol geriden geliyorsanız geri gelmek çok zor oluyor. İkinci yarıda ise her şeyi denedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ne yazık ki ikinci yarıda bulduğumuz gol de son dakikalarda ve çok geç geldi" diye konuştu.

Pazar günü oynayacakları maç nedeniyle çok fazla vakitlerinin olmadığını da kaydeden Gisdol, "Çok fazla vaktimiz yok. Yapmamız gereken takımdaki arkadaşlarla konuşup bu maça en iyi şekilde nasıl hazırlanırız onu net bir şekilde oyuncularımıza aktarmak" diyerek sözlerini tamamladı.