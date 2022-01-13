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Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı - Son Dakika

Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı

13.01.2022 15:40
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı

4. Fatih Terim döneminin sona ermesiyle İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i göreve getiren Galatasaray'da sular durulmuyor. Terim döneminde görev yapan isimlerle tek tek yolları ayıran Galatasaray yönetiminin tercüman Mert Çetin'in yerine Torrent'in ekibine dahil ettiği Marc Gonzalo Martinez ise daha göreve gelmeden kriz çıkardı. Bir şov programında Sarı-kırmızılı ekipten "malum takım" diye bahseden Martinez'in geçmiş paylaşımları büyük tepki çekti.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine dahil edilen tercüman Marc Gonzalo Martinez kısa sürede büyük kriz çıkarttı. 2019 yılında Kasımpaşa'nın teknik kadrosunda bulunan Martinez'in katıldığı bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Galatasaray'dan "malum takım" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCUYDU AMA MALUM TAKIM ŞANS VERMEDİ"

2019 yılında Galatasaray'ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca'nın formasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Martinez yine dikkat çeken bir ifade kullanıp not olarak "Çok yetenekli bir futbolcuydu ama malum takım ona şans vermedi" düşmüş.

Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı

FRANSIZ EKİBİNİN TRİBÜNÜNDE MAÇ İZLEMİŞ

Martinez ayrıca 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray- PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlemiş.

Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı

FENERBAHÇE REKLAMINDA DA BOY GÖSTERMİŞ

İspanyol tercümanın Fenerbahçe reklamında oynadığı da ortaya çıktı. Reklam filminde Fenerbahçe forması da giyen Martinez'in, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi popüler dizilerde de minik roller aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Ortaya çıkan bu gerçekler sonrasında Galatasaray taraftarı, Martinez kararı nedeniyle yönetime ateş püskürürken divan üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yeni tercümanın görevine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Tepkiler sonrası "MarcGonzalo" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı
Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı
Galatasaray'ın yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı
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Domenec Torrent, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan 'Görevine son verin' çağrısı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı - Son Dakika
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