Sivasspor ve Bodrum FK 1-1 Beraberlik

17.08.2025 21:19
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Sivasspor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı ve ilk puanını aldı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

SİVASSOR: Ali Şaşal, Murat, Okan, Emirhan, Uğur, Luan Campos (Dk.90 Mehmet Fevzi), Charisis, Özkan (Dk.72 Mououssamy), Kiempioka, Kamil (Dk.80 Ahmet Abdullah), Badji

BODRUM FK: Sousa, İmeri, Ayeti, Ali (Dk.64 Gökdeniz), Cenk, Brazao (Dk.90 Dimitrov), Ahmet, Fredy, Yusuf (Dk. 77 Ege), Seferi, Ali

GOLLER: Dk.61 Charisis (Sivasspor) - Dk. 20 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Şaşal, Charisis (Sivasspor)- İmeri (Bodrum FK)

TFF 1'inci Lig 2'nci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligin 2'nci haftasında ilk puanını aldı.

3'üncü dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Ahmet'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

4'üncü dakikada Seferi'nin çevirdiği topta uygun durumda önünde bulan Ahmet bu kaz ayağıyla uzak köşeye vurdu, yandan auta çıktı.

17'nci dakikada ceza alanı dışında topu kontrol eden Charisis'in sol ayağı ile vuruşu yandan auta gitti.

20'nci dakikada Bodrum FK Seferi ile öne geçti. Orta alandan Fredy"nin uzun pasında topla buluşan Seferi, ceza alanına yaklaşıp sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada Charisis'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kimplioka gelişine vurdu, yandan dışarı çıktı.

54'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Murat'ın yerden şutunu kaleci Sousa kontrol etti.

61'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Murat'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kimpilioka geride uygun durumdaki Charisis'i gördü, onun sol ayağı ile yerden vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

