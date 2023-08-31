Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu.
Devler Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle;
A Grubu;
B Grubu:
C Grubu:
D Grubu:
E Grubu:
F Grubu:
G Grubu:
H Grubu:
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti - Son Dakika