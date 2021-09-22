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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021

22.09.2021 15:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021, System.String[]

Fenerbahçe'de sakatlıklar bitmiyor... Balotelli'den Sergen hocaya çirkin cevap... Galatasaraylı ünlü futbolcu kadro dışı kalıp para cezası alabilir... Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde...

Balotelli krizinde son gelişmeler, Watford'da top koşturan Ozan'dan gelen güzel haberler, Fenerbahçe'nin yaşadığı sakatlıklar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

WATFORD, OZAN TUFAN'A YARADI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 22 Eylül 2021

Milli futbolcu Ozan Tufan, Watford'da ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, Stoke City'yle oynanan Lig Kupası 3. tur maçında gündem oldu. Otoritelerden tam not alan ozan, yüzde 80.8 pas isabeti, rakip yarı alanda da yüzde 72.7 pas isabeti yakaladı. Üçüncü bölde bu aranı yüzde 77'ye yükseltti. 6 kez ikili mücadele, 2 kez de hava topu kazandı. Ozan, verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

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BALOTELLİ'DEN, SERGEN YALÇIN'A CİNSEL ORGANLI CEVAP

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 22 Eylül 2021

Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliğe biten maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşım yaptı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda cinsel organını da işin içine katarak "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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FATİH TERİM İLE TERS DÜŞEN DİAGNE, KADRO DIŞI KALIP PARA CEZASI ÖDEYEBİLİR

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 22 Eylül 2021

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne'nin yaptıkları sabırları taşırdı. Fatih Terim'in, Kayseri maçından sonra Diagne'ye para cezası vereceği belirtildi. Senegalli forvetin en ufak bir hareketinde süresiz kadro dışı bırakılacağı aktarıldı. Daha önce özel hayatı ve takım içindeki disiplinsiz tavırları affedilen Diagne, bizzat Terim'i karşısına alarak büyük hata yaptı. Terim, Diagne ile Alanya maçının ardından sert bir konuşma yaptı.

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İRFAN CAN KAHVECİ'DEN FENERBAHÇEYE KÖTÜ HABER

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 22 Eylül 2021

Sarı-Lacivertliler'de sakatlık kabusu son bulmuyor. İrfan Can Kahveci'ye yapılan son tetkiklerin ardından en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. İrfan Can, kondisyon olarak hazır olma süreciyle birlikte en az 7-8 haftayı bulacak, yani 6 ya da 7 karşılaşmayı kaçıracak.

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RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KIZDIRDI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 22 Eylül 2021

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, yorumu ile Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekti. Dilmen, Balotelli'nin gol sevincinde yaptığı harekette futbolcu açısından haklı bir durum olduğunu söyleyen Dilmen, "Ben de Balotelli olarak oyunda olsam 'Gördün mü bak bana beyin yok, akıl yok' dedin diyebilirim. Nereden çıktı bu siniri?" ifadelerini kullandı.

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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021

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Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021 - Son Dakika
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