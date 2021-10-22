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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

22.10.2021 17:29
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve Metin Tokat'ın istifalarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı, Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu kararından döndürmeye yetti gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansını mumla aratıyor, Adana Demir spor'un yıldızı Mario Balotelli, Menemenspor'da forma giyen kardeşi Enock Barwuah'la girdiği ilginç iddiayla gündeme geldi gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

BRUNO ALVES, RONALDONUN TEK TELEFONUYLA KARARINDAN VAZ GEÇTİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Eski Fenerbahçeli Bruno Alves, futbolu bırakmaya karar verdiğini ancak Ronaldo'nun engel olduğunu söyledi. Alves, "Futbolu bırakmaya karar verdim, Ronaldo aradı. Bana gücümü ve yapabileceklerimi söyledi. Dünyanın en iyisini dinlemelisiniz" itirafını yaptı.

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TARAFTAR, ALTAY BAYINDIR'A TEPKİLİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansında değil. Sarı-Lacivertliler 4. haftadaki Sivasspor maçından beri kalesinde gol görüyor. Fenerbahçe ligde son 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Altay'ın serbest vuruşlarda ve yan toplardaki zaafiyeti devam ediyor. Taraftarların bir kısmı Berke'nin de kalede denenmesinin zamanı olduğunu düşünüyor.

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MİRALEM PJANİC'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA MORAL

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Miralem Pjanic, Sporting'e 4-1 yenilen takım arkadaşlarına yemekte moral verdi. Yıldız futbolcu, böyle düşüşlerin olabileceğini, çok fazla takılmamaları gerektiğini dile getirdi. Derbiyi fırsat olarak gören Pjanic, " Galatasaray'ı yenip çıkışa geçeceğiz" sözlerine yer verdi.

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AHMET ÇAKAR'DAN KASET VAR İDDİASI!

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve Metin Tokat'ın istifalarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Metin Tokat'ın Serdar Tatlı tarafından zorla istifa ettirildiğini belirten Ahmet Çakar, Tatlı'ya bu aklı Rıdvan Dilmen'in verdiğini iddia etti. Öte yandan ünlü yorumcu, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'un sözlerinin Serdar Tatlı'yı etkilediğini öne sürdü. Sabah yazarı Ahmet Çakar, kaset iddiasını da ortaya attı.

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KARDEŞİNİN GOL ATMASI MAAŞINI KAYBETMESİNE NEDEN OLABİLİR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Menemenspor'da forma giyen kardeşi Enock Barwuah'la girdiği ilginç iddiayla gündeme geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, İtalyan yıldızla yaptığı görüşmede Balotelli'nin kendisine, "Enock Barwuah'ı oynatma. Çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim" ifadelerini kullandığını söyledi.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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