Spor camiasından "19 Mayıs" kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor ile birçok kulüp kutlama mesajı yayımladı.

Paylaşılan kutlama mesajları şöyle:

TFF"Gazi Mustafa Kemal Atatürk , 103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun 'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır.19 Mayıs; özgürlüğü için dünyaya örnek bir mücadele ortaya koyan bir ulusun kaderini değiştiren gündür ve "Vatan sana canım feda" diyerek bu uğurda canlarını ortaya koyan bir milletin kahramanlık destanıdır.Atatürk, bu anlamlı günü, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" sözleriyle Gençlik ve Spor Bayramı olarak Cumhuriyet'i ilelebet koruyacak olan genç nesillere armağan etmiştir.Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmanın gururunu yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Atatürk'ün çizdiği yolda spor kültürünü daha ileri seviyelere taşıma sorumluluğu ve futbolu tüm yurtta geliştirme anlayışıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."HİDAYET TÜRKOĞLU"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a ayak basmasının 103. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru, bir ulusun istikbalini de Anadolu'ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasını hazırlamıştır.Özgürlük ve bağımsızlık yolunda büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen bu önemli gün, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.Gençlerimizin değerinin farkındayız ve onların fiziksel, zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız talimat değişiklikleri ve yeni düzenlemelerle U14, U16 ve U18 yaş kategorilerinde, Altyapı Bölge Şampiyonaları'nda mücadele eden sporcu sayısını kızlarda yüzde 165 erkeklerde de yüzde 90 oranında artırdık. Türk basketbolunun geleceği ve genç sporcularımızın gelişimi için başlattığımız Basketbol Gençler Ligi'nde her geçen yıl daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. BGL başladığında altyapısı olmayan takımlar artık önemli bir altyapı markası haline gelmeye başladı. BGL'den yetişmiş genç sporcularımız A Erkek Milli Takımımıza ve NBA'e kadar yükselerek hepimizi gururlandırdılar. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; daha fazla gencimizi sporla tanıştırabilmek ve başarılı sporcular yetiştirerek bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız olmak üzere, bu cennet vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı gönülden kutluyorum."BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesi, dört yıl sonra zaferle sonuçlanarak, ebediyete kadar dimdik ayakta duracak Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır.19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir.Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."GALATASARAY KULÜBÜ"Bugün, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümünü yaşıyoruz.Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz" sözleriyle milli mücadele sürecinin başladığı bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiş ve ulusumuzun geleceğine; Türkiye Cumhuriyeti 'ni çağdaş uygarlık düzeyine taşıma, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu vermiştir.Türk milleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir.103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş mücadelesini başlatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."FENERBAHÇE KULÜBÜUlu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde;Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 9 branşımızdan yüzlerce sporcumuz ve milyonlarca taraftarımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz, ilelebet Atamızın izindeyiz...TRABZONSPOR"İstiklal ve istikbal mücadelemizin nişanesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."YENİ MALATYASPOR

"103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

