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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

04.10.2021 12:44
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Milli Takım'da alkol ve şiddet krizi büyüyor... Morutan'ın golü, takım arkadaşlarını mest etti... Sergen Yalçın'ın yeni favorisi belli oldu... Bunlar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.

ALPARSLAN ÖZTÜRK, MORUTAN'I PAYLAŞTIĞI ŞARKIYLA TEBRİK ETTİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Galatasaray'ın Rize'deki galibiyet golünü atan Morutan, gecenin kahramanı oldu. Takım arkadaşları Morutan'ı tek tek tebrik etti. Alpaslan Öztürk'ten de sosyal medyadan şarkılı kutlama yaptı. Morutan'la selfiesini paylaşan Alpaslan, Ebru Gündeş'in 'Çingenem' şarkısını ekleyip, "Aferin len chicken" notunu düştü.

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GS TV SPİKERİ, RİZE BAŞKANINA GÖNDERME YAPTI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına yorum yaptı. Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım dedi. Kim kimi gömdü? Türkiye'nin en büyük markasıyız. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı.

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GÜVEN YALÇIN PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Sakatlıklardan sonra mecburen şans bulan Güven Yalçın, son 2 maçta Beşiktaş'a katkılarından dolayı dikkat çekti. Sivas'a da muhteşem bir vole golü atan Güven, hakkında 'Cristiano Ronaldo' benzetmeleri yapıldı. Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan Güven, uykusundan beslenmesine kadar neredeyse tüm alışkanlıklarını değiştirdi.

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VOLKAN DEMİREL, GALATASARAY'IN GOLÜNE YORUM YAPTI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, kamuoyunu ikiye bölen Galatasaray'ın attığı son gole ilginç bir yorum getirdi. Demirel, "Diagne'nin koşusunda Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı. VAR'dakileri sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa aynı şeyi söylerdim" ifadelerine yer verdi.

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SÜPER LİG'DE 8 HAFTADA REKOR SAYIDA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Teknik direktör değişikliğinin en fazla olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Süper Lig'de henüz ilk 8 haftada 8 hoca ile yollar ayrıldı. İşte 8 haftalık bölümde sırasıyla hoca hoca değişikliğine giden takımlar. Türkiye, şu anda dünyada en çok hoca değişikliği yaşanan lig konumunda.

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MİLLİ TAKIM'DA ŞİDDET VE ALKOL KRİZİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Dünya rekorları bulunan serbest dalışçı Fatma Uruk, sosyal medyada psikolojik şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü. Uruk, Su Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'in, alkollü bir fotoğrafını basına servis etmeye çalıştığını iddia etti. Federasyon Başkanı Özen, "Bu kriz, Milli Takım'a yapılan bir suikasttir" sözleriyle cevap verdi.

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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021

Volkan Demirel, Erman Toroğlu, Güven Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021 - Son Dakika
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