Suat Hekimoğlu, Boks Federasyonu Başkanlığına Aday

TRABZONLU iş insanı Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için adaylığını duyurdu. Hekimoğlu, " Ankara 'nın, Trabzon 'un veya herhangi bir ilimizin değil Türkiye'mizin Türkiye Boks Federasyonu başkan adayı olduğumuzu siz değerli basın mensuplarının huzurunda ilan ediyorum" dedi.

Trabzonlu iş insanı Suat Hekimoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda 12 Kasım 2024'te yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Geçmişte Türkiye Boks Federasyonu'nda 2 yıl yönetim kurulu üyeliği de yapan Hekimoğlu, Türk sporuna yıllık 60 milyon sponsorluk bütçesi ayırdığını ifade ederek, "10 yıl taekwondo, 5 yıl boks sporu yaparak daima sporun içinde oldum. Boks Spor Kulübünün Başkanlığı ve TFF 2'nci Ligde mücadele eden 1461 Hekimoğlu FK'nın Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmekteyim. Bu arada bir baba olarak, oğlumu da şampiyon bir boksör olarak yetiştirdim. Sporun birçok branşı ile iç içe olmama rağmen boks sporunun benim hayatımda yeri çok farklı. Yıllardır boks sporunun içinde olan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türk sporunun hak ettiği başarılara ulaşması için, her türlü imkanı sağlamaktadır. Ancak mevcut yönetimin bahşedilen bu imkanları Türk sporuna ve sporcusuna gerektiği gibi kullanmaması, camiamızda birçok probleme sebep olmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türk sporuna ve sporcusuna harcanması için verdiği bütçe, mevcut yönetim tarafından bankada repoda değerlendirilirken, maalesef Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gidecek şampiyonlarımız bile federasyon yönetiminden ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği görememişler, kendi imkanları ile bu turnuvalara katılmak zorunda kalmışlardır" diye konuştu.

'HEPİMİZİN HEDEFİ BİR'

Başkanlığa seçildiği takdirde en büyük hedeflerinden birinin Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getiren Hekimoğlu, vaatlerini ise şu şekilde sıraladı;

"Şanlı bayrağımızı gönderin zirvesine çıkartmak, İstiklal Marşımızı her zaman tüm dünyaya dinletmektir. Gelinen bu noktada; Ben ve arkadaşlarım yaşanan sorunlara sessiz kalamayacağımızı göstermek, camiamızdaki ayrıştırmalara son vererek camiamızı bir araya getirmek, kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcularımıza hak ettiği değeri vererek, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, Türk boksunun vizyonunu zirveye çıkarmak, şu an yok sayılan erkek boksunu dünyanın zirvesine çıkarmak, kadın boksuna daha çok katkı vererek yeni şampiyonlar çıkarmak, antrenör ve hakemlerimizi uluslararası camiada marka haline getirmek, antrenör, hakem ve sporcularımızın özlük haklarında düzenlemeler yapmak, her kategoride en az iki milli takım oluşturmak, çok sayıda ikili, üçlü kamplar, uluslararası turnuvalara katılarak antrenör ve sporcularımızın gelişimini sağlamak, alanında uzman üst düzey eğitimciler ile çok sayıda antrenör ve hakem gelişim seminerleri düzenlemek, Türkiye Boks Ligi'ni kurarak devamlılığını sağlamak, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerini daha aktif ve üretken bir yapıya kavuşturmak, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği TBF TV'yi kurmak, tüm kurullarımızı alanında uzman kişilerden oluşturarak etkin ve faal hale getirmek, sponsorluk ve reklam gelirleri yaratarak camiamıza daha çok destek olmak, altyapımızı yeniden inşa etmek, Kısacası yıllardır yapılmayan, yapılması gereken her şeyi, hatta daha fazlasını yapmak amacı ile, yönetim kurulunda bulunan birbirinden değerli arkadaşlarım ile 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Ankara'nın, Trabzon'un veya herhangi bir ilimizin değil Türkiye'mizin Türkiye Boks Federasyonu başkan adayı olduğumuzu siz değerli basın mensuplarının huzurunda ilan ediyorum."

Hekimoğlu, Türk boksunun yeni tesislere sahip olup olamayacağı yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi;

"Türkiye Kadı Dağı'nda Kastamonu'da bir tane tesisimiz var ama bir tane özel salonlar hariç boks salonumuz yok. Bundan önceki genel kurullarda mevcut yönetim tarafından sürekli bir şeyler söyleniyordu. Diyorlardı ki; Ankara Eryaman'da bir projemiz var. Bunu yürürlüğe alacağız. Her kongrede bunu duyuyorum. Maalesef bir tane çivi bile çakılmadı. Biz daha aday olmayı düşündüğümüzde bile bakanlığımızla bunun görüşmelerine başladık. Burayı aktif hala getirmek istiyoruz. Devletimiz ve kendimiz katkılarıyla mevcut yönetimin yapamadığı projeyi biz inşallah yürürlüğe alacağız."

Bayburt'ta boks sporu adına bir tesis yapmak istediklerini de kaydeden Hekimoğlu, "Boks sporunda bazen deniz seviyesi, bazen de rakımın yüksek olduğu yerde çalışmak gerekiyor. Bayburt'ta yüksek rakımda tesis yapmak istiyoruz. Vali beyde bize yer vermek istiyoruz. Daha Federasyon Başkanı olamadık ama bu proje için çalışmalara başladık. Devletimiz sağ olsun. Kastamonu'daki kamp eğitim tesisimizi yeniledi, tamamlanması için yaklaşık 1 ayı var. Eryaman'daki tesiste inanılmaz olacak. Türk boksuna inşallah o tesisi kazandıracağız" dedi.