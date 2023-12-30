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İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı iddiaları yalanlandı

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Maçın ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili kulüpler ve TFF ortak açıklama yaptı.

İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı iddiaları yalanlandı
30.12.2023 - 14:26,  Güncelleme: 15:08
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İSTANBUL,

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Açıklama şöyle;

"29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalınmıştır.

Söz konusu bilgi kirliliği; hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir.

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir.

Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık 2023 TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır.

Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır.

Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir.

TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır.

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir.

Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.

Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir.

Devletimizin kurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığı görülmüştür.

"Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce yalanlanmıştır.

İlerleyen saatlerde, Türkiye kamuoyu nezdinde tartışmalar devam ederken kulüpler ile TFF ortak bir açıklama yaparak maçı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurmuşlardır. Ortak açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü"

Süper Kupa müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri bu sabah itibarıyla yurda dönmüştür.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz".

Kaynak: DHA
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Süper Kupa, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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