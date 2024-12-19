Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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