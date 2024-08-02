Süper Lig hakemlerinin uluslararası tecrübesi var

Süper Lig hakemlerinin 11'i uluslararası tecrübeye sahip
Bu sezon görev yapacak hakemlerin yaş ortalaması 35.12
SÜPER KUPA'YA DOĞRU
10.00 Beşiktaş, Galatasaray maçının son çalışması yapılacak. Başkan Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, antrenmanda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla bir araya gelecek.
14.30 Süper Kupa karşılaşması öncesinde iki takımın teknik direktör ve kaptanları basın toplantısı düzenleyecek.
18.30 Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Lille maçının hazırlıklarına devam edecek.
PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI
10.00: Atıcılık/ Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
10.00: Atıcılık/ Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
11.00: Judo/ Kayra Özdemir – Kadınlar +78 kilo
11.00: Judo/ İbrahim Tataroğlu – Erkekler +100 kilo
11.15: Atletizm/ Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme
11.18: Kürek/ Elis Özbay – Kadınlar tek çifte D finali
12.05: Okçuluk/ Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları
12.35: Atletizm/ Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme
13.00: Atıcılık/ Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
13.00: Atıcılık/ Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
13.00: Yelken/ Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 1 ve 2'nci yarış
13.00: Yelken/ Ecem Güzel – Ilca 6 2-4'üncü yarış
13.15: Yelken/ Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3'üncü ve 4'üncü yarış
17.02: Boks/ Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu
19.15: Atletizm/ Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme
TSYD ANKARA KUPASI
19.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
RİZESPOR
09.30 Karadeniz ekibi, laktak testinden geçecek.
10.30 Teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
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