Süper Lig hakemlerinin uluslararası tecrübesi var - Son Dakika
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Spor

Süper Lig hakemlerinin uluslararası tecrübesi var

Bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin yaş ortalaması 35.12'dir. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesinde son çalışmalar yapılırken, Fenerbahçe Lille maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların mücadeleleri de devam ediyor. TSYD Ankara Kupası'nda ise MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

02.08.2024 10:15
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Süper Lig hakemlerinin 11'i uluslararası tecrübeye sahip

Bu sezon görev yapacak hakemlerin yaş ortalaması 35.12

SÜPER KUPA'YA DOĞRU

10.00 Beşiktaş, Galatasaray maçının son çalışması yapılacak. Başkan Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, antrenmanda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla bir araya gelecek.

14.30 Süper Kupa karşılaşması öncesinde iki takımın teknik direktör ve kaptanları basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Lille maçının hazırlıklarına devam edecek.

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

10.00: Atıcılık/ Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

10.00: Atıcılık/ Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

11.00: Judo/ Kayra Özdemir – Kadınlar +78 kilo

11.00: Judo/ İbrahim Tataroğlu – Erkekler +100 kilo

11.15: Atletizm/ Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme

11.18: Kürek/ Elis Özbay – Kadınlar tek çifte D finali

12.05: Okçuluk/ Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları

12.35: Atletizm/ Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme

13.00: Atıcılık/ Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

13.00: Atıcılık/ Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

13.00: Yelken/ Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 1 ve 2'nci yarış

13.00: Yelken/ Ecem Güzel – Ilca 6 2-4'üncü yarış

13.15: Yelken/ Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3'üncü ve 4'üncü yarış

17.02: Boks/ Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu

19.15: Atletizm/ Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme

TSYD ANKARA KUPASI

19.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

RİZESPOR

09.30 Karadeniz ekibi, laktak testinden geçecek.

10.30 Teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig hakemlerinin uluslararası tecrübesi var - Son Dakika

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