Taha Akgül'den Destek Sözü - Son Dakika
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Spor

Taha Akgül'den Destek Sözü

Taha Akgül, kulüpleri malzemesiz bırakmayacaklarını belirtti ve güreşin yaygınlaşması için çalışacak.

13.11.2024 10:29
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Taha Akgül: Hiçbir kulübümüz desteksiz kalmayacak

'Federasyon başkanı olduğumuzda inşallah hiçbir sporcumuzu, antrenörümüzü ve kulübümüzü malzemesiz bırakmayacağız'

'Sağ olsunlar benim iyi temsil edeceğimi biliyorlar'

'Biz var olan kulüplerimizin imkanlarını arttırmayı ve olmayan kurum ve belediyelerimize güreş şubesi açtırmaya çalışacağız'

'Şimdi kulüplerimizle daha rahat görüşme şansımız oldu'

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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

11.00 Teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

16.00 Galatasaray, turizm ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Pasha Group ile Futbol A Takımı forma şort sponsorluk anlaşması kapsamında bir araya gelecek. İmza törenine Başkan Dursun Aydın Özbek ve Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş katılacak.

20.45 Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg takımını konuk edecek.(Atatürk Olimpiyat Stadı)

BASKETBOL

- BKT Avrupa Kupası

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria

21.00 Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji

22.00 Umar Reyer Venice - Türk Telekom

- FIBA Avrupa Kupası

20.30 Bursaspor - Patrioti Levice

22.00 Basketbol Lowen Braunschweig - Tofaş

VOLEYBOL

- CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler

18.00 Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique

22.00 Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana

- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar

20.00 SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit

20.30 Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana

- CEV Kupası Kadınlar

19.00 Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi

Kaynak: DHA

Milli Takım, Taha Akgül, Basketbol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül'den Destek Sözü - Son Dakika

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