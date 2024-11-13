Taha Akgül'den Destek Sözü

Taha Akgül: Hiçbir kulübümüz desteksiz kalmayacak
'Federasyon başkanı olduğumuzda inşallah hiçbir sporcumuzu, antrenörümüzü ve kulübümüzü malzemesiz bırakmayacağız'
'Sağ olsunlar benim iyi temsil edeceğimi biliyorlar'
'Biz var olan kulüplerimizin imkanlarını arttırmayı ve olmayan kurum ve belediyelerimize güreş şubesi açtırmaya çalışacağız'
'Şimdi kulüplerimizle daha rahat görüşme şansımız oldu'
Milli tekvandocuların hedefi; ülkemize madalyalarla dönmek
Sude Yaren Uzunçavdar: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum
Dilara Arslan: Seneye Dünya Şampiyonasına gitmek için çalışıyorum
Sıla Irmak Uzunçavdar: En büyük idolüm bu sporda ablam
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
16.00 Galatasaray, turizm ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Pasha Group ile Futbol A Takımı forma şort sponsorluk anlaşması kapsamında bir araya gelecek. İmza törenine Başkan Dursun Aydın Özbek ve Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş katılacak.
20.45 Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg takımını konuk edecek.(Atatürk Olimpiyat Stadı)
BASKETBOL
- BKT Avrupa Kupası
20.00 Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria
21.00 Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji
22.00 Umar Reyer Venice - Türk Telekom
- FIBA Avrupa Kupası
20.30 Bursaspor - Patrioti Levice
22.00 Basketbol Lowen Braunschweig - Tofaş
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler
18.00 Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique
22.00 Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana
- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar
20.00 SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit
20.30 Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana
- CEV Kupası Kadınlar
19.00 Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi
Son Dakika › Spor › Taha Akgül'den Destek Sözü - Son Dakika
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