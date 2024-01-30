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TFF, 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig ekibine çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise Pendikspor karşılaşmasında 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' nedeniyle 3 maçtan men edildi. Cezalar arasında Fenerbahçe, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK bulunuyor.

TFF, 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi
30.01.2024 - 16:05,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig ekibine çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verdi.

Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise Pendikspor karşılaşmasında 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' nedeniyle 3 maçtan men edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü'ne Başakşehir FK müsabakasında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ve 'bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7'nci kez gerçekleştirilmesinden' dolayı 380 bin TL ve deplasman tribününde yer alan bazı taraftarlarının kartlarının bloke edilmesi kararı aldı.

Aynı karşılaşmada Başakşehir FK'ya 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 40 bin 500 para cezası ve 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle bazı seyircilere kart bloke cezası uygulandı. Öte yandan İstanbul ekibinin idarecisi Murat Yaman'a ise 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' nedeniyle 38 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası uygulandı.

ÇAYKUR RİZESPOR VE TRABZONSPOR'A CEZA YAĞDI

Çaykur Rizespor'un sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta 'taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 112 bin TL; olaylara karışan taraftarların kartlarının bloke edilmesine; aynı müsabakada Başkan İbrahim Turgut'a 'müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından' dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası verilmesine; görevli Yavuz Selim Turgut'a 'rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve idareci Fatih Bakoğlu'na ise 'rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 21 gün ve 100 bin TL para cezası verildi.

Trabzonspor Kulübü'ne ise deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL; aynı maçta 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedeniyle 224 bin TL olmak üzere toplam 424 bin TL para cezası ile misafir takım tribününde yer alan taraftarlarının kartlarının bloke edildiği açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR'A 140 BİN TL PARA CEZASI

Adana Demirspor'a deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL ve deplasman tribünündeki taraftarlarının maça giriş kartları bloke edildi.

Beşiktaş'a ise aynı mücadelede 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Kuzey Üst Tribünü 408'inci bloktaki seyircilerin kartlarına bloke cezası verildi.

İSTANBULSPORLU MENDY'YE 2 MAÇ MEN

İstanbulspor'a ise deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 31 bin 500 TL para; sarı-siyahlı futbolcu Mamadou Mendy'ye ise 2 maçtan men cezası verildi. Mendy ise Samsunsporla oynanan karşılaşmada cezasından dolayı takımından uzak kalırken, Senegalli futbolcu ligin 24'üncü haftasında oynanacak Başakşehir maçıyla cezasını tamamlayacak.

GAZİANTEP FK'YA 224 BİN TL CEZA

Gaziantep Futbol Kulübüne de Konyaspor karşılaşmasında 'çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından' dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL; taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL olmak üzere toplam 224 bin TL para cezası verildi.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMİ UĞURLU'YA 3 MAÇ MEN

Kurul, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya ise Pendikspor maçında 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' nedeniyle 3 maç men ve 39 bin TL para cezası verdi. Uğurlu, 3 maçlık cezasının ilkini Trabzonspor deplasmanında çekerken 2 maç daha takımından uzak kalacak.

Alanyaspor Anterenörü Orhan Çıkırıkçı ise ligde Hatayspor maçında 'müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verildi

Kaynak: DHA
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