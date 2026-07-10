Tiago Djalo: Yeni Sezondan Umutlu

BEŞİKTAŞ'IN'IN Portekizli stoperi Tiago Djalo, "Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi, öğrenme sezonuydu. Bu sezonun daha iyi olacağını umuyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş'ta takımın Portekizli stoperi Tiago Djalo; geçtiğimiz sezon, gelecek hedefleri, yeni teknik direktör Vincenzon Italiano, Portekiz Milli Takımı performansı ve birçok konu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Slovakya kampının iyi gittiğini ve takım olarak geliştiklerini belirten Djalo, "Kampımız iyi gidiyor. İyi bir tecrübe oluyor bizim için. Hocamız bizlere yeni şeyler öğretiyor. Birçok şaşırtıcı detayla da karşılaşıyoruz bu noktada ama ben bunlara hazırım. Ben İtalya'da oynadım. Hocalara bu anlamda kültürel olarak yakın hissediyorum kendimi. Portekiz'de ve Fransa'da da aynı şekilde bu kültürel benzerlikler vardı. İyi şeyler, doğru şeyler öğreniyoruz ve takım olarak gelişiyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN SEZON ZAMAN ZAMAN ZOR DÖNEMLER YAŞADIM'

Geçen sezon zaman zaman zor dönemler yaşadığını dile getiren Djalo, "Zor zamanlar oldu, evet. Takıma daha fazla yardım etmek istediğim zamanlar vardı ki ben bunu yapabileceğimi de biliyordum. Ama kontrol edemeyeceğiniz durumlar olur. Benim kontrol edebileceğim tek şey ilk günden itibaren profesyonel yaklaşımı göstermekti. Bunu yapmaya çalıştım. Takıma yardımcı olmaya çalıştım. Zor zamanlarım olduğunu söyleyebilirim ama bunlar geride kaldı, geçen senede kaldı. Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi, öğrenme sezonuydu. Bu sezonun daha iyi olacağını da umuyorum" ifadelerini kullandı.

'VINCENZO ITALIANO'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK GÜZEL TECRÜBE'

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yüksek enerjisinin takıma olumlu katkı sağlayacağını söyleyen tecrübeli stoper, "Hocamızın enerjisi yüksek. Takımımızın da böyle bir hocasının olması gerekiyor zaten. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızdan bir şeyler öğrenmek güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Umuyorum birlikte güzel şeyler başarabiliriz ama bu adım adım gerçekleşecek olan bir şey. Güzel şeylerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'HOCAMIZIN TARZINA ALIŞKINIM'

Daha önce İtalya ve Fransa'da benzer futbol anlayışıyla çalıştığını belirten Portekizli oyuncu, "Her hocanın kendine ait bir tarzı var. Ben daha önce de söylediğim gibi hocamızın tarzına alışkınım. Hocamızdan bir şeyler öğreniyorum. İtalya'da oynadım, Fransa'dan da yine bu tarza alışkın olduğumu söyleyebilirim. Ama inanıyorum ki takımımız, hocamızla ve bu yeni yaklaşımla birlikte gelişim gösterecektir. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon fazla gol yemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

'ŞU AN HEDEFİMİZ VE ODAĞIMIZ AVRUPA'DA TURU GEÇMEK '

Lig şampiyonluğu hakkında konuşmanın erken olduğunu belirten Tiago Djalo, "Lig şampiyonluğu konusunda konuşmak için şu an henüz erken ve zor diyebilirim. Adım adım gelişim göstereceğiz. Bu konuya adım adım yaklaşacağız. Toplu ve topsuz olarak gelişmemiz gerekiyor. Şu an da önümüzde birkaç gün sonra oynayacağımız Avrupa Ligi play-off maçı var. Öyle bir önemli maç bizi bekliyor. Ligle alakalı olan kısmı, lig başlayacağı zaman düşüneceğiz. Şu an hedefimiz ve odağımız Avrupa'da turu geçmek. İnanıyorum ki bu sene geçen seneden çok daha farklı olacak ama ligde de" açıklamasını yaptı.

'BU TURA HAZIR OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Avrupa kupalarında mücadele etmenin önemine değinen Djalo, "Avrupa kupalarında oynamamak tabii ki bir futbolcu için iyi değil, kendi açımdan söylüyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla sezon oynadım. Şampiyonlar Ligi turnuvasında bulundum ki harika bir turnuva. İnsana vizyon katıyor. Kazanma ihtimaliniz olan bir turnuva, iyi bir takımınız da varsa eğer. Ama şu an önümüzde oynayacağımız Avrupa Ligi maçı var. Önümüzde bu turu geçme fırsatı var aynı zamanda. Neleri daha iyi yapabileceğimize, bugünden itibaren neleri daha iyi yapabileceğimize konsantre olmamız ve o konuların üzerine çalışmamız lazım. Ben birkaç güne bu karşılaşmaya, bu tura hazır olacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE LİGİNİN AVRUPA'NIN DİĞER LİGLERİNDEN GERİDE OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM'

Süper Lig'in gelişim gösterdiğini söyleyen Tiago, "Türkiye Ligi gelişiyor, gelişim gösteriyor. Farklı tecrübelere sahip oyuncular Türkiye Ligi'ne katılıyor, transfer oluyor ki bu lig için iyi bir şey. Ama organizasyon tarafından bakarsak, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın diğer liglerinden biraz daha geride olduğunu söylemem gerek. İyi olan şey ise insanların futbol tutkusu ve futbolu yaşıyor olmaları. Benim böyle bir şeyi hayatımda hiç görmediğimi söylemeliyim. Zamanla Türkiye Ligi daha iyi olacaktır. Avrupa'nın daha iyi liglerine daha da yaklaşacaktır. Çok iyi oyuncular ve çok iyi hocalar Türkiye Ligi'ne geliyorlar, gelmeye başladılar ki halihazırda Türkiye Ligi'nde fazlasıyla iyi oyuncular da var. İyi bir lig, öğrenmek için ve oynanan futbolun keyfini çıkartmak için Türkiye Ligi iyi bir lig" dedi.

'FİKSTÜR AVANTAJINA İNANMIYORUM'

Sezon fikstürüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Djalo "Ben bunun mental bir konu olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlara kıyasla 20 maç fazla oynuyorsanız, Avrupa kupaları oynuyorsanız evet, bu takımı etkiler, oyuncuları etkiler. Oyuncular daha çok yorulur, daha çabuk yorulur, sakatlıklar gelişir ama ligin başında iyi takımlarla oynayıp sonlarına doğru zayıf takımlarla oynamanın bir etkisi olduğuna inanan birisi değilim. Maç maçtır. Her maçı kazanmak için oynarsınız. Her maçı 3 puan kazanmak için oynarsınız. Bu fikstür avantajı konusuna ben inanmıyorum" diye konuştu.

'PORTEKİZ MİLLİ TAKIMININ DAHA İYİ ŞEYLER YAPMASI GEREKİYORDU'

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Djalo, "Bu konu hakkında açıkçası çok da fazla konuşmak istemiyorum. Takımımızın kalitesi iyi. Çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyordu turnuvada, benim fikrim bu şekilde. İspanya'ya kaybettik, zor bir rakibe kaybettik. Daha iyisi de olabilir diye ama bu artık geçmişte kaldı. Takımın önüne bakması lazım, ülke olarak önümüze bakmamız lazım ve gelecekte neleri geliştirebileceğimize bakmamız lazım. Şu andan itibaren önümüzdeki her şeyi kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'

Türkiye'deki yaşamından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "İstanbul harika bir şehir. Çok büyük bir şehir, kalabalık da bir şehir ama yemekler harika. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartıyorum. Kültüre de adapte olduğumu söylemem lazım" dedi.

'UNUTAMADIĞIM İKİ MAÇ VAR'

Kariyerindeki unutmadığı maçlar sorulan 26 yaşındaki stoper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu soruya iki farklı cevap vermek istiyorum. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir Sevilla maçı vardı. Benim için çok iyi bir maçtı, çok iyi oynamıştım. İkinci maç da Paris'te 1-0 kazandığımız, lig şampiyonu olduğumuz maç, harikaydı gerçekten. Kendi kalitemi gösterdiğim bir maçtı. Böyle olduğu zamanlar gerçekten çok güzel oluyor. Bir futbolcunun şampiyonluk yaşama anı harika oluyor. Bu iki maçı örnek verebilirim."

FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Tiago Djalo, kısa soru-cevap bölümünde ise favorilerini şöyle sıraladı:

Favori yemek: Kebap

Favori şehir: Madrid

Favori film: Training Day

Favori dizi: The Wire

Favori şarkıcı: Youssou N'Dour

Favori tatil rotası: Mykonos

Favori hobi: Kitap okumak

Favori futbolcu: Paolo Maldini

En büyük hayali: İdolü Youssou N'Dour ile tanışmak

Messi mi, Ronaldo mu ? Ronaldo