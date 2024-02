Tour of Antalya powered by AKRA 2024 takım kadroları açıklandı

Spor

Tour Of Antalya powered by AKRA Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda yer alacak takımların kadroları belli oldu. 16 ülkeden 25 takımdan 175 bisikletçi Antalya'da pedal basacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan Tour Of Antalya powered by AKRA Uluslararası Bisiklet Yarışı, 8-11 Şubat tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya'da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile 5. kez düzenlenecek.

Bu yıl 16 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçi Antalya'nın yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek.

5. yılında World Tour takımları gelecek

Üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan Tour of Antalya Bisiklet Yarışı, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile Tour of heaven olarak tanımlanan yarışa 2 World Tour takımı, 9 Pro Takımı, 14 Kıta Takımı katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin, Hollanda, Japonya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Özbekistan, Portekiz, Slovenya ve Türkiye'den takımların katılacağı Tour of Antalya'da yarışmak için dünyaca ünlü iki World Tour Takımı da 2024 yılında Antalya'ya gelecek. UCI World Tour sıralamasında 6. sırada olan Bahrain Victorious (Bahreyn) ile 8. sırada yer alan Alpecin-Deceuninck (Belçika) takımlarının katılımı Tour of Antalya powered by AKRA yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.

Dünya bisikletinin önemli ülkelerinin katıldığı Tour of Antalya 2024'e Türkiye'den 4 Kıta Takımı'nın katılması da Türk bisikleti için en önemli organizasyonlardan birisi olduğunu gösteriyor. Türkiye'den Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team, Beykoz Belediye Spor Türkiye, Konya Büyükşehir Belediye Spor, Tour of Antalya'ya katılarak hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.

Katılan takımların kadroları belli oldu

Geçtiğimiz yılki deprem felaketi nedeni ile starta birkaç gün kala iptal edilen Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turu dünyaca ünlü pedalları ağırlamaya hazırlanıyor. Tour of Antalya'ya hem genç yıldızlar hem de oldukça deneyimli ve formda isimler geliyor. Tarteletto - Isorex takımndan Timothy Dupont, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tour of İstanbul yarışlarında kürsü yapan isimlerden. Start listesindeki 175 sürücünün ortalama yaşı 25. Corratec - Vini Fantini takımından Jakub Mareczko sprinterlerin favorisi gösterilirken Q36.5 Pro Bisiklet Takımı'ndan Matteo Badilatti, tırmanışların en güçlü isimlerinden olarak sahne alacak. Tour of Antalya'ya katılan 25 takımda start alacak 175 bisikletçinin ise ülke dağılımı 34 oldu.

Portekiz'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda 1'er gümüş ve bronz madalya alarak 12 yıl sonra Türkiye'ye bu disiplinde madalya getiren Ramazan Yılmaz, yeni takımı Adria Mobil ile ilk yarışına Tour of Antalya'da çıkacak. Sloven kıta takımı aynı zamanda İspanya ve İtalya turlarını kazanmış Primoz Roglic'in de bisiklete başladığı takım olarak biliniyor. Beykoz Belediye Spor Türkiye kadrosunda aynı zamanda Tour of Antalya'nın eski bir şampiyonunu barındırıyor. Britanyalı bisikletçi Max Stedman, 2020 yılında Tour of Antalya'da mutlu sona ulaşmıştı.

Tour of Antalya'da yarışacak Top 10 bisikletçi:

Jakub Mareczko - Team Corratec - Vini Fantini

Enrico Zanoncello - VF Group - Bardiani CSF - Faizan

Matteo Badilatti - Q36.5 Pro Cycling Team

Timothy Dupont - Tarteletto - Isorex

Simon Pellaud - Tudor Pro Cycling Team

Giovanni Lonardı - Team Polti Kometa

Valerio Conti - Team Corratec - Vini Fantini

Anatoliy Budyak - Terengganu Cycling Team

Marco Tizza - Bingoal WB

Giulio Pellızzari - VF Group - Bardiani CSF - Faizan

UCI World Tour Takımları:

1- Bahrain Victorious (Bahreyn)

Alberto Bruttomesso (İtalya)

Matevz Govekar (Slovenya)

Ahmed Madan (Bahreyn)

Finlay Xavier Pıckerıng (Büyük Britanya)

Cameron Scott (Avusturya)

Sergio Tu (Tayvan)

Edoardo Zambanını (İtalya)

Spor Direktörü: Enrico Poitschke (Almanya)

2 - Alpecin- Deceuninck (Belçika)

Alex Bogna (Avusturya)

Marceli Boguslawskı (Polonya)

Senne Leysen (Belçika)

Jensen Plowright (Avusturya)

Ramon Sinkeldam (Hollanda)

Henri Uhlig (Almanya- 1.08.2001)

Fabio Van Den Bossche (Belçika)

Spor Direktörü: Preben VAN HECKE (Belçika)

UCI Pro takımları

1 - Uno-X Mobility (Norveç)

Daniel Arnes (Norveç)

Simon Dalby (Danimarka)

Halvor Dolven (Norveç)

Marcus Sander Hansen (Danimarka)

Martin Solhaug Hansen (Norveç)

Adne Holter (Norveç)

Sindre Kulset (Norveç)

Spor Direktörü: Christian Andersen (Danimarka)

2 - Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

Matteo Badılattı (İsviçre)

Walter Calzonı (İtalya)

Alessandro Fancellu (İtalya)

Kamil Maleckı (Polonya)

Cyrus Monk(Avusturya)

Manuel Oıolı (İtalya)

Szymon Sajnok (Polonya)

Spor Direktörü: Rik Reinerink (Hollanda)

3 - VF Group-Bardiani CSF - Faizane (İtalya)

Lorenzo Conforti (İtalya)

Giulio Pellizzari (İtalya)

Alessandro Pinarello (İtalya)

Mattia Pinazzi (İtalya)

Vicente Rojas Naranjo (Şili)

Matteo Scalco (İtalya)

Enrico Zanoncello (İtalya)

Spor Direktörü: Luca Amorıello (İtalya)

4 - Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

Tom Bohli (İsviçre)

Alos Charrin (Fransa)

Aivaras Mikutis (Litvanya)

Sebastian Reıchenbach (İsviçre)

Roland Thalmann (İsviçre)

Simon Pellaud (İsviçre)

Hannes Wilksch (Almanya)

Spor Direktörü: Sylvain Blanquefort (Fransa)

5 - Team Polti-Kometa (İtalya)

Davide de Cassan (İtalya)

Paul Double (Büyük Britanya)

Erik Fetter (Macaristan)

Andrea Garosio (İtalya)

Giovanni Lonardi (İtalya)

Mirco Maestri (İtalya)

Davide Piganzoli (İtalya)

Spor Direktörü: Giovanni Ellena (İtalya)

6 - Corratec Vini Fantini (İtalya)

Valerio Contı (İtalya)

Jakub Mareczko (İtalya)

Alessandro Monaco (İtalya)

Marco Murgano (İtalya)

Simone Olivero (İtalya)

Kristian Sbaragli (İtalya)

Samuele Zambelli (İtalya)

Spor Direktörü: Marco Zamparella (İtalya)

7 - Bingoal WB (Belçika)

Louis Blouwe (Belçika)

Louka Matthys (Belçika)

Joes Oosterlinck (Belçika)

Marco Tizza (İtalya)

Luca Van Boven (Belçika)

Kenneth Van Rooy (Belçika)

Loc Vlıegen (Belçika)

Spor Direktörü: Jean Denis Vandenbroucke (Belçika)

8 - TDT-Unibet (Hollanda)

Martijn Budding (Hollanda)

Cedrik Bakke Chrıstophersen (Norveç)

Hartthijs de Vries (Hollanda)

Owen Geleijn (Hollanda)

Axel Huens (Fransa)

Jelle Johannınk (Hollanda)

Charles Paige (Büyük Britanya)

Spor Direktörü: Sverre Dyngeland Vik (Norveç)

9 - Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

Sam Bran (Büyük Britanya)

Matyas Kopecky (Çekya)

Peter Kusztor (Macaristan)

Doriand Percrule (Fransa)

Alessandro Perracchione (İtalya)

Antonio Polga (İtalya)

Filippo Rıdolfo (İtalya)

Spor Direktörü: Massimo Podenzana (İtalya)

UCI Kıta Takımları

1 - Terengganu Cycling Team (Malezya)

Muhammad Shahmir Aiman Abdul Halım (Malezya)

Anatolii Budiak (Ukrayna)

Metkel Eyob (Eritre)

Zhe Yie Kee (Malezya)

Mohamad Nur Aiman Mohd Zariff (Malezya)

Muhammed Nur Aiman Rosli (Malezya)

Mohd Harrif Saleh (Malezya)

Spor Direktörü: Mohd Saiful Anuar Aziz (Malezya)

2 - China Glory - Mentech Continental Cycling Team (Çin)

Lucas de Rossi (Fransa)

Reinardt Janse Van Rensburg (Güney Afrika)

Xianjing Lyu (Çin)

Binyam Ma (Çin)

Willem Jakobus Smit (Güney Afrika)

Changsheng Sun (Çin)

Julien Trarıeux (Fransız)

Spor Direktörü: Lionel Marie (Fransa)

3 - Beykoz Belediye Spor Türkiye (Türkiye)

Batuhan Özgür (Türkiye)

Natnael Berhane (Eritre)

Samet Bulut (Türkiye)

Halil İbrahim Doğan (Türkiye)

Petros Mengs (Eritre)

Timur Öztoprak (Türkiye)

Maximilian Stedman (Büyük Britanya)

Spor Direktörü: Pelin Merve Bayram

4 - Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Doğukan Arıkan (Türkiye)

Serdar Anıl Depe (Türkiye)

Mehmet Kanat (Türkiye)

Kaan Soylu Özkalbim (Türkiye)

Feritcan Şamlı (Türkiye)

Mustafa Tekin (Türkiye)

Tahir Buğra Yiğit (Türkiye)

Spor Direktörü: Mehmet Şafakçı

5 - Adria Mobil (Slovenya)

Djordje Djurıc (Sırbistan)

Tilen Finkst (Slovenya)

Nicolas Gojkovic (Hırvatistan)

Anze Skok (Slovenya)

Jaka Spoljar (Slovenya)

Aljaz Turk (Slovenya)

Ramazan Yılmaz (Türkiye)

Spor Direktörü: Marko Kump (Slovenya)

6 - Kinan Racing Team (Japonya)

Yusuke Hatanaka (Japonya)

Raymond Kreder (Hollanda)

Thomas Lebas (Fransa)

Daiki Magosaki (Japonya)

Drew Morey (Avusturya)

Koki Shirakawa (Japonya)

Genki Yamamoto (Japonya)

Spor Direktörü: Tetsuya Ishida (Japonya)

7 - Tashkent City Professional Cycling Team (Özbekistan)

Davirjan Abdurakhmanov (Özbekistan)

Farrukh Bobosherov (Özbekistan)

Dmitriy Bocharov (Özbekistan)

Danil Evdokımov (Özbekistan)

Daniil Fedorov (Özbekistan)

Bekhzodbek Rakhimbaev (Özbekistan)

Nikita Tsvetkov (Özbekistan)

Spor Direktörü: Volodymyr Starchyk (Ukrayna)

8 - Tarteletto-Isorex (Belçika)

Robbe Claeys (Belçika)

Torsten Demeyere (Belçika)

Timothy Dupont (Belçika)

Thomas Joseph (Belçika)

Gianni Marchand (Belçika)

Peder Dahl Strand (Norveç)

Mauro Verwilt (Belçika)

Spor Direktörü: Peter Bauwens

9 - Sabgal/ Anicolor (Portekiz)

Mathias Bregnhoj (Danimarka)

Duarte Domıngues (Portekiz)

Frederico Figueiredo (Portekiz)

Guillermo Garcia Janeiıro (İspanya)

Luis Mendonça (Portekiz)

Oscar Moscardo Hernandez (İspanya)

José Sousa (Portekiz)

Spor Direktörü: Jose Silva (Portekiz)

10 - Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Ahmet Can Akpınar (Türkiye)

Fahrettin Badak (Türkiye)

Serdar Gedik (Türkiye)

Eyüp Muhammet Karagöbek (Türkiye)

Ali Küçük (Türkiye)

Mustafa Tarakcı (Türkiye)

Talha Tektaş (Türkiye)

Spor Direktörü: Ümit Göçmen (Türkiye)

11 - Team Vorarlberg (Avusturya)

Dominik Amann (Avusturya)

Jon Knolle (Almanya)

Lukas Meiler (Almanya)

Jannis Peter (Almanya)

Felix Stehlı (İsviçre)

Colin Chris Stüssi (İsviçre)

Moran Vermeulen (Avusturya)

Spor Direktörü: Werner Salmen (Almanya)

12 - Bike Aid (Almanya)

Mate Balazs (Almanya)

Jonas Beck (Almanya)

Antoine Berlin (Monako)

Leo Bouvier (Fransa)

Pirmin Eisenbarth (Almanya)

Philip Meiser (Almanya)

Anton Schiffer (Almanya)

Anton Wiersma (Hollanda)

Spor Direktörü: Anton Wiersma (Hollanda)

13 - Sakarya BB Pro Team (Türkiye)

Burak Abay (Türkiye)

Furkan Akçam (Türkiye)

Stepan Mariamidze

Musa Mikayilzade (Azerbaycan)

Nikolai Poçerniyev

Sergey Rostovtsev

Emir Uzun (Türkiye)

Spor Direktörü: Aziz Sırnaç (Türkiye)

14 - Rembe Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

Yago AGUIRRE Subıjana (İspanya)

Henri Johannes Appelbaum (Almanya)

Julian Borresch (Almanya)

Sebastian Niehues (Almanya)

Jonathan Malte Rottmann (Almanya)

Jacob Scott (Almanya)

Jan-Marc Temmen (Almanya)

Spor Direktörü: Gregory Robert Henderson (Yeni Zelanda)

Antalya'nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde olacak:

Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya'nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak. Tour of Antalya'nın Kraliçe Etabı; 3.264 irtifa kazanımı ve son 7,5km'de ortalama %8,7 eğim ve 644mt tırmanış finişi ile 3. etap olan Kemer-Tahtalı etabı olacak. Milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın eşsiz tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek.

Tour of Antalya'nın etapları şöyle:

1 - Etap Side-Antalya (8 Şubat Perşembe) 137,7 km

2 - Etap Demre-Antalya (9 Şubat Cuma) 141,9 km

3 - Etap Kemer-Tahtalı (10 Şubat Cumartesi) 136,7 km

4 - Etap Antalya-Antalya OSB-Antalya (11 Şubat Pazar) 185,4 km - İSTANBUL