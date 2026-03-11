Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor\'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi
11.03.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor\'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi
Haber Videosu

Trabzonspor'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak (56) için Trabzonspor Kulübü'nde anma töreni düzenlendi. Bordo-mavili camianın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Kaynak için gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için kulüp tesislerinde anma töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunmasının ardından gerçekleştirilen törende, Kaynak'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük dönemine dair duygu yüklü konuşmalar yapıldı.

TRABZONSPOR CAMİASI ORHAN KAYNAK'A VEDA ETTİ

Törende söz alan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Orhan Kaynak'ın sadece forma giymiş bir oyuncu değil, camianın ruhunu taşıyan özel bir isim olduğunu vurguladı. Kafkas, "Orhan Kaynak hocamız sadece kulübümüzün formasını giymiş bir oyuncu değil aynı zamanda camianın ruhunu taşıyan, Trabzon sevgisini yüreğinde büyüten bir isimdi. Sahada gösterdiği mücadele, attığı goller, özellikle Avrupa kupalarında yaşattığı gurur dolu anlarla camiamızda özel bir yer edinmiştir. Taraftarlarımızın 'Küçük Orhan' diye bağrına bastığı Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinin ardından da kulübümüzden kopmamış, antrenör olarak bilgi ve tecrübesini gençlere aktarmaya devam etmiştir. Trabzonspor'a olan bağlılığı, çalışkanlığı ve karakteriyle her zaman örnek bir isim olmuştur" dedi.

KAFKAS: 'TRABZONSPOR'A VERDİĞİ EMEK BU CAMİANIN HAFIZASINDA YAŞAYACAKTIR'

Kafkas, "Bugün bir futbolcuyu, bir antrenörü değil aynı zamanda iyi bir insanı, iyi bir dostu ve kulübümüzün çok kıymetli bir parçasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a verdiği emek, bu camianın hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET METİN GENÇ: ORHAN KAYNAK ADINI YAŞATACAĞIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yaptığı konuşmada, "Bugün şehrimiz adına hakikaten hüzün dolu bir günü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuza değer katan, katkı sağlayan sevgili Orhan Kaynak hocamızı uğurluyoruz. Gerek futbolculuk gerek hocalığı döneminde Trabzonspor ruhunu taşıyan ve kulübün başarısı için büyük emek ortaya koyan hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Genç, Ramazan ayında Kaynak'ı uğurladıklarını belirterek, "İnşallah başta kendi ailesi olmak üzere bütün haziruna Cennette buluşmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Bütün Trabzonlular ve Trabzonsporlular olarak onların acısını yürekten paylaşıyoruz. Orhan Kaynak ismini yaşatmak adına da kendimi bu şehrin yöneticisi olarak muvazzaf görüyorum. İnşallah Orhan Kaynak ismi Trabzon'umuzun en güzel mekanlarından birinde Büyükşehir Meclisimizin alacağı bir kararla ilelebet yaşatılacaktır" dedi.

FATİH TEKKE: 'BU ŞOKU NASIL ATLATACAĞIMIZI BİLMİYORUM'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle mekanı cennet olsun. Bizim için çok şok olacak bir şekilde, her zaman vakit geçirdiğimiz alanlarda oldu. Ama inananlar olarak sabretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hem benim takım arkadaşım, hem de bir senedir teknik ekibimizde birlikte çalıştığımız çok pozitif, çok güleç, çok iyi bir insandı. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Bordo-mavili ekibin yardımcı antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı da, "Dün en güzel günümüzü geçirdik, bir-iki saat birlikteydik. Ve bugün onun cenazesindeyiz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

ÖZAK: 'UNVANI KÜÇÜKTÜ AMA YAPTIĞI İŞLER BÜYÜKTÜ'

Eski Bakan ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Faruk Özak ise konuşmasında Kaynak ile olan hatıralarını paylaştı. Özak, "Unvanı küçüktü ama yaptığı işler büyüktü. Trabzonumuzu, ülkemizi hem yerelde hem uluslararası boyutta çok mutlu eden insanlardan biriydi. Güler yüzlü, mütevazı, hoşgörülü bir kardeşimizdi. 1994 yılında Aynur kardeşimizi isterken ben görevlendirildim. Çok güzel örnek bir aile oldular, üç pırıl pırıl evlat yetiştirdiler" dedi. Özak, Kaynak'ın attığı gollerle kulübün uluslararası alanda saygınlık kazandığını belirterek, "Onu hep güler yüzüyle, kaleye bakan, aklı kalede Orhan olarak ve Trabzonspor'a kazandırdığı başarılarla hatırlayacağız. Her ölüm erken ama her nefis ölümü tadacaktır. Sabırlı olacağız, Orhan'ı kalbimize gömeceğiz. Allah ailesine sabır versin. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Anma töreni, dualar edilmesinin ardından sona erdi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden eski futbolcu ve yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın cenaze programının belli olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Merhum Orhan Kaynak'ın cenazesi, 12 Mart Perşembe günü İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir. Orhan Kaynak'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Orhan Kaynak, Trabzonspor, Kalp Krizi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...

16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:19
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 17:05:28. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.