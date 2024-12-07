Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

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SÜPER Lig 15'inci haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hangi kelimeyi kullansak karşılığı doldurmuyor. Başımız eğik, yine üzgün bir vaziyette. Hem kendi adımıza, oyuncularımız adına hem de taraftar adına üzgün ayrıldık. Bu şekilde ayrılmayı hiç beklemiyorduk. Ama bunu sık sık yaşadık geldiğimizden beri. Düşündüğümüz o badireyi tam atlatamadık. Bugün sahaya çıktığımızda da duruş olarak doğruyduk. Sahanın bütünlüğü içerisinde pozisyonlarımız iyi ama yavaş tempoda oynadığımız için rakibin işine gelen bir oyundu. Baktığınız zaman yediğimiz ilk gol yine bizim hatamızla. İkinci gol keza 2-1'den sonra o golü yemek bunu yapıyoruz. Önde baskı yaptığımız zaman kontraya yakalanınca gol yemeyi anlıyorum o da oldu da, hücuma gittiğimizde kontraya gol yedik de. Yerleşik savunmadayken gol yiyoruz. Bunu çok maçta yaptık, yine aynı şey oldu 2-1 galip iken. Goller kaçırdık. İkinci yarı iyiydik, tempo daha hızlı daha hareketliydi. Baskılıydık. 2-1'den sonra 3-1 olabilirdi. Ama daha sonrasında 2-2 oldu" dedi.

'2-1'DEN SONRA GOL YEMEMİZ İLGİNÇ'

Öne geçtikten sonra gol yemelerinin ilginç olduğunu kaydeden Güneş, "Oyunun bütün bilgilerine bakarsak artıları fazla olan ama sonuç olarak berabere kaldığımız bir maç. Hücumda ve savunmadaki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Rakip tabi kapanarak oynamaya çalıştı. Bunu da bekliyorduk. Çünkü aldıktan sonra topu geçişli bir oyun oynamaya çalışıyordu onu hızlı yapıyordu. İkinci yarı 1-0'dan sonra biz gol atıncaya kadar bunları normal karşıladım. Çünkü risk alıyorduk. Ama 2-1'den sonra gol yememiz ilginç. Çünkü savunmadayız, sahamıza çekildik ama rakibe uzağız. Bu da rakibin tekrar oyunda iştahını artırdı. Bizim de bütün o arzumuza, kazanma hırsımıza rağmen son bölümde evet yine yakaladık bir tane pozisyon ama o tip oyun ikinci yarıda çok fazla oldu. Evet takımda büyük bir değişim oldu ideal bir 11'i sürekli üst üste oynatamadık. Onun da sıkıntıları var. Takım daha fazla gençleşti. Ama bugün kazanmakla çok şey kazanacağımızı düşünüyorduk. Sadece puan açısından değil çünkü puanı bir tarafa bıraktık; oyun gücünü, oynadığımız oyundaki moral değerlerini, birbirini tamamlama anlayışının sonuçla daha güçleneceğini düşündük. Ama bundan asla vazgeçmemek lazım. Vazgeçmeyeceğiz yani" diye konuştu.

'AYAĞA KALKMAK İÇİN BU OYUNUMUZUN ÜSTÜNE KOYMAMIZ LAZIM'

Trabzonspor'un daha iyi oynayacak bir yapıya geleceğini aktaran Güneş, "Trabzonspor bu kadrosuyla daha iyi oynayacak bir yapıya gelecek. Düzelecektir mutlaka. Ama bu oyun, ikinci yarıdaki iştahımız, hızlı oynama düşüncemiz, rakibi bunaltacağımız oyunla bulacağımız pozisyonlarla iyi bir yere geliriz. Tam tersi bizi daha çok dağılmaya sebep olur. Oyunla bu işleri geçebiliriz. Sonuçlardan bakıp evet üzüleceksiniz 1 gün 2 gün üzülüp ama tekrar devam edeceksiniz. Çünkü tekrar ayağa kalkmak için bu oyunumuzun üstüne koymamız lazım. Bir oyun kalıbımız var. Hücumda daha iyiyiz, rakibi oradan çıkarmamamız gerekiyor ve dinamik bir takım olarak oynayacağız. Rakip bizim bu zaaflarımızı da iyi kullandı. Her ne kadar üstün olsanız bile sonuçlarla bunlar daha büyük bir kırılmaya sebep oldu. Bugün de öyle bir maç başımızdan geçti" şeklinde konuştu.

'HAYAT DEVAM EDİYOR, MAÇLAR DA DEVAM EDİYOR'

Deneyimli teknik adam Güneş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Bugün moral bozukluğu içerisinde 2 puan kayıpla ayrılıyoruz, başımız eğik ayrılıyoruz. Ama Galatasaray maçına da çıkıp Trabzonspor kendi oyununu oynamak zorunda. Burada hayat devam ediyor, maçlar da devam ediyor. Kimseye 'Dur bakalım' diyecek halimiz yok. Buraya gelirken de Kasımpaşa o niyetle geldi. Senin moralin bozukmuş, puan kaybıymış, savaşarak puanını aldı. Biz de savaşarak puan almak için puanlar almak için, kazanmak için çıkacağız sahaya. Biz önce hem futbolumuzu geliştireceğiz, hem puanlara ihtiyaç var onu biliyorum. Ama bu oyunla, takım olmaktan geçiyor, onu yapmak zorundayız"

KELEŞ: BERABERLİK KOMİK, BASİT PENALTIYLA OLDU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş de "Trabzon'un konumundan dolayı içerde coşkulu bir Trabzon bekliyorduk. Maça da öyle başladılar. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Biz de çok iyi başlayamadık. İlk yarım saat istediğimiz şeyleri çok sahaya çok yansıtamadık. Ondan sonra dengeyi kurduk. İstediğimiz hücumları yapmaya çalıştık, gol de bulduk, öne geçtik, devreyi önde tamamladık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri ile baskı kuracaklarını biliyorduk. Sonuçta yine yakaladığımız oyunu çevirebileceğimiz pozisyonlar yakaladık ama Trabzonspor'a da pozisyonlar verdik. Beraberlik de olabilirdi ama beraberlik komik, basit bir penaltıyla olduğunu düşünüyorum seyrettikten sonra. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de 'bize burada böyle bir penaltı verilir mi?' diye. Tabi o penaltıdan sonra 2 dakika sonra yediğimiz golle de moral motivasyonu yükseltip, öne geçtiler. Sonra yaptığımız değişikliklerle biraz daha oyunu çevirmeye çalıştık, çevirdik de. Beraberliği yakaladık, son dakikada gol bulduk. Ofsayttan sayılmadı ama istediğimiz galibiyetti. Kazanmak için gelmiştik. Çünkü deplasmanlarda oynadığımız iyi bir oyun vardı, mağlup olmuyorduk. Burada da mağlup olmadık, bu bizim için bir artı ama kazanabilirdik de. 1 puan da iyi" ifadelerini kullandı.