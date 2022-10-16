Trabzonspor maçından notlar

Valerien Ismael'den 4 değişiklik

Montero ilk kez 11'de

Ghezzal 7 hafta sonra 11'e döndü Necip Uysal 'a 400'üncü maç plaketiAvcı'dan 5 değişiklik Amasra için saygı duruşu

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, Trabzonspor karşısında savunmada Saiss'in yerine Montero, orta sahada Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan, kanatlarda ise Tayfur Bingöl'ün yerine Ghezzal ve Redmond'un yerine N'Koudou'yu 11'de görevlendirdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsünü; Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Josef, Salih ve Dele Alli üçlüsüne şans veren Ismael'in hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, N'Koudou ve Weghorst oldu.MONTERO İLK KEZ 11'DESiyah-beyazlı ekibin İspanyol stoperi Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında savunmadaki eksik isimler kadro tercihinde etkili oldu. Siyah-beyazlı ekipte Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, teknik direktör Valerien Ismael'in savunmadaki tercihi Montero oldu. İspanyol savunmacı bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında göre yapmıştı.GHEZZAL 7 HAFTA SONRA 11'E DÖNDÜBeşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçıyla birlikte 11'deki yerine döndü. Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve 5 hafta formasından uzak kalmıştı. Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Ghezzal, 7 haftalık aranın ardından Trabzonspor maçıyla birlikte 11'e döndü. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan da Trabzonspor maçında formasına kavuştu.NECİP UYSAL'A 400'ÜNCÜ MAÇ PLAKETİBeşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde takım kaptanlarından Necip Uysal, 400 maçta görev alması nedeniyle plaket aldı.Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Necip Uysal, geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında oyuna sonradan dahil olmuş ve siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez terletmişti. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasın öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den plaket aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Necip Uysal plaketini alırken, tecrübeli oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 kazanılan Monaco maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen, Denswill'in yerine Hugo, Djaniny'nin yerine Abdülkadir Ömür, Bardhi'nin yerine Trezeguet, Umut Bozok'un yerine ise Maxi Gomez'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü; Larsen, Bartra, Hugo ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Gbamin ve Hamsik ikilisini bozmayan Avcı, hücum hattında Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Trezeguet'i 11'de oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Maxi Gomez oldu.AMASRA İÇİN SAYGU DURUŞUBeşiktaş - Trabzonspor maçı öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde patlama meydana gelmişti. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde maden faciasında hayatını kaybeden madenciler unutulmazken, saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan iki takım futbolcuları da 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla sahaya çıktı.