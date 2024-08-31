Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı\'nın sözleşmesini feshetti

Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik adam ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinde ikinci döneminin sonuna gelen Avcı, alacaklarının yarısında da feragat etti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki ilk döneminde 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Trabzonspor'da ilk aday Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke.

31.08.2024 18:40  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı ikinci dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

ALACAKLARININ YARISINI BIRAKTI

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'daki ikinci dönemide 2023/24 sezonunda başlayan tecrübeli teknik adam, çıktığı 44 karşılaşmada 1.84 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Bordo-mavili takım, Avcı ile bir önceki dönemde 1 Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TEKKE İLE TEMAS KURULDU

Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü. Tekke, yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

ALANYASPOR İLE GÖRÜŞME OLACAK

Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek. 46 yaşındaki teknik adamın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok" cevabını vermişti.

Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Trabzonspor, Süper Kupa, Karadeniz, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tolga Arslanoğlu: Gereksiz adam iki kere kovuldu. Seneye geri gelir. Türk futbolu buna alışık 33 2 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven: Trabzonspor bu kaybın farkına vardığında çok geç olacak... 10 24 Yanıtla
  • Mustafa Özer: erken pes etti, daha lig yeni başlıyor... 17 9 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM: oooh be Türk futbolu bu adam da kurtuldu 20 4 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: acaba ne kadar Tanzimat aldı $? 19 3 Yanıtla
  • Tayfur Keskin: doğru olanı buydu 13 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaraylıyım. Okan Buruk'a ibret olsun. 9 milyon euroya aldırdığı Jelert'i oturtup barış alperi bek oynatırsa akıbeti böyle olabilir. 15 2 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: Ersun yanal ile Abdullah Avcı bir kuruş bırakmazlar. bjk den çok büyük tazminat almıştı. kulüpler bunlar ile nasıl anlaşıyor çalışıyor anlamak mümkün değil 14 2 Yanıtla
  • Çelikk: Olması gereken Oldu bundan sonra TS toparlanamaz 9 4 Yanıtla
  • Volkan null: kasketli unutmasın giderken biri hatirlatsin 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement