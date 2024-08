Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı\'nın sözleşmesini feshetti

Spor

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı ikinci dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

ALACAKLARININ YARISINI BIRAKTI

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'daki ikinci dönemide 2023/24 sezonunda başlayan tecrübeli teknik adam, çıktığı 44 karşılaşmada 1.84 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Bordo-mavili takım, Avcı ile bir önceki dönemde 1 Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TEKKE İLE TEMAS KURULDU

Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü. Tekke, yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti.

ALANYASPOR İLE GÖRÜŞME OLACAK

Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek. 46 yaşındaki teknik adamın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok" cevabını vermişti.