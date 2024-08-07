Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Ozan Tufan, Rapid Wien maçı öncesi konuştu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İyi bir oyunla beraber yukarıya doğru çıkan durumumuzu netleştirmek, yukarı doğru devam etmek istiyoruz. Onun için zor bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarların ilk maçta verdiği desteğin özellikle daha da artarak devam etmesi arzumuz, isteğimiz bu. Umarım yarın akşam itibariyle iyi bir müsabaka bizi bekliyor" dedi. Bordo mavililerin yeni transferi Ozan Tufan ise, "O gücümüz, o potansiyelimiz var. Çok güzel bir ekibimiz var, o yüzden bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda yarın evinde Rapid Wien'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı ve futbolculardan Ozan Tufan, Papara Park Stadı'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Karşılaşma öncesi Teknik direktör Abdullah Avcı, değerlendirmelerde bulunarak, "Avrupa Kupalarının ikinci turunu oynayacağız. Biliyorsunuz başlangıçlar kolay değildir ve zordur. Çok fazla ara vermeden hem lige başladık. İki tane hazırlık maçı oynayabildik. O da süreleri parçalayarak. İki tane de resmi müsabaka oynadık. Oyun olarak baktığında birinci müsabaka ile ikinci müsabaka arasında oyun olarak da performans olarak da yukarıya doğru seyreden bir durum. Yeterli mi, değil. Her tur yukarı doğru çıktıktan sonra rakipler de zorlaşacak. Şimdi ikinci turda Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien ile oynuyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskılarını yapıp yönlendirmelerini yapabilen, topun arkasına geçebilen, planları organizasyonları olan, top kendilerindeyken oyun kurmaları ile beraber özellikle merkez ve kenarları fazla kullanan bir takım. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu tarafa kadar hem savunmada hem hücumda hem analizde hem sahada pratikte bütün konu başlıklarını çalıştık. Bugün itibariyle de akşam buradan döndükten sonraki son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçta yani geçen oynadığımız maçtan daha üzerine koyduğumuz taraftarımızın bize ilk maçta verdiği destek, aldıkları olumlu enerjiyi daha yukarı çekerek onların desteği ile beraber yarın akşam iyi bir oyun. İlk maçta sonuç almak tabi ki önemli ama turu alamıyorsun cebine. Onun için avantajlı bir durum iyi bir oyunla beraber yukarıya doğru çıkan durumumuzu netleştirmek, yukarı doğru devam etmek istiyoruz. Onun için zor bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarların ilk maçta verdiği desteğin özellikle daha da artarak devam etmesi arzumuz, isteğimiz bu. Umarım yarın akşam itibariyle iyi bir müsabaka bizi bekliyor" diye konuştu.

"ARAMIZA BİR STOPER KATILACAK"

Transfer çalışmaları ile alakalı açıklamalarda bulunan Avcı, "Transfer konusunda aramıza bir sol stoper katılacak. İki oyuncu daha transferimiz planımızın içinde var. Bununla ilgili başkana teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok yoğun çok önemli tecrübeleri de oldu. 8 senedir bu kulübün, bu çatısı altında. Karşılıklı çok uyum içinde ve yönetim kurulu ile transferlerde. Şu an itibariyle çok iyi de gittik hem dengeli gittik hem doğru oyuncu üzerinden gittik. Organizasyonu artırarak gidiyoruz. Şampiyonluk senesindeki gibi o heyecanım çok yüksek, ekibin de öyle. Desteğe, taraftarımız verdiği desteği artırarak devam ederse biz onlara çok doğru cevaplar vereceğiz. Umarım transferler de gerçekleştiği zaman bu arayı da kazanarak devam edersek karşılığını alacağız diye düşünüyoruz. Transfer, öyle bir beklentimiz benim de var, başkanın da var, taraftarımızın da var. ve çok yoğun bir şekilde de bunla çalışılıyor. Forvet, en hassas bölgelerden bir tanesi aslında futbolda aranan bölgelerden bir tanesi. Trabzonspor'un son yakın tarihine baktığımda 3 transfer profiline baktığımda Sörloth ile Cornelius ve geçen sene Onuachu ile bu profiller Trabzonspor'da, Türk futbolunda etki yaratmıştır. ve bunlar bir takım için hakikaten etkili oyunculardır. Biz de bu profillerin üzerinden giderek Onuachu ve Weghorst ile ilgili süreçler devam ediyor ama bunun biliyorsunuz en önemli ekonomik boyutu da var. Kulüp tarafı var, rakip kulüp tarafı var. Bununla ilgili başkan yoğun bir şekilde çalışıyor. En yakın zamanda bu bir gün gerçekleşecek ama tabi biz de biran evvel gerçekleşmesini istiyoruz ama gerçekleşirken Trabzonspor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda gerçekleşmesini istiyoruz. O konuda da hassas bir şekilde devam ediyoruz. Bugün her konuda yani hem oyuncu parasında hem bonservis parasında çok hassas ve dikkatli davranılıyor. Hem başkan hem biz davranıyoruz. Ki bir şeyi oluştururken bir tarafı yıkmamak adına. O süreç yakın zamanda umarım çözülecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN: POTANSİYELİMİZ VAR

Yarın oynanacak olan karşılaşmayı değerlendiren bordo mavili ekibin yeni transferi Ozan Tufan, turu geçebileceklerini ifade ederek, "İlk turdaki galibiyetle geçişimiz iki maçı da bizim için önemliydi. Futbolda galibiyet sürdürebilmek, devamlılık yaratabilmek gerçekten çok önemli. Hem takım için moral motivasyonu hem de rakip takımların biraz daha tedirgin olmasını sağlayabiliyor. Onun için ilk turu geçtiğimiz için mutluyuz. Tabi ki yarın zor bir maç olacak. Ama biz hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Eğer sahada bunları doğru şekilde yansıtabilirsek, turu avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz, o potansiyelimiz var. Çok güzel bir ekibimiz var, o yüzden bunu yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

"YOLUMUZ UZUN ÖNÜMÜZ AÇIK"

Ozan Tufan takıma adaptasyon konusunda hiçbir sorun yaşamadığını ve iyi bir sezon geçirerek bunu şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini belirterek, "Öncelikle yıllardır milli takımda beraber oynadığım takım arkadaşlarımla birlikte aynı kulüpte beraber forma şansını tekrardan terletebiliyor olmak gerçekten güzel bir his. O yüzden adaptasyon adına hiçbir sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Zaten hocamız ve ekibi de keza o durumu bana çok iyi aşıladılar. Burada gözlemlediğim zaman benim açımdan önemli olan en iyi şey, bir kere şehrin, taraftarın ve takım arkadaşlarımızın birbirimize güveni olduğu sürece bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü bütün şampiyonluklara baktığımız zaman iyi bir gruptan iyi bir arkadaşlıktan geldiğini görebiliyoruz. Bizim de hocamıza olan güvenimizin, hocamızın da bize olan güveni ile birlikte ben bu senenin gayet iyi geçeceğini, bizim adımıza olumlu geçeceğini düşünüyorum. O sebepten biraz rahatım. Açıkçası da mutluyum. Burada ilk maçımda hocaya sormak lazım performans açısından ama kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim hazırlık maçlarına göre. O sebepten dolayı daha iyiye gideceğini ve daha iyi olacağını düşünüyorum. Yolumuz uzun, önümüz açık, inşallah güzel bir sezon bizi bekliyor, şampiyonlukla taçlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.