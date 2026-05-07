Trendyol 1. Lig'de Gol Rekoru!

07.05.2026 11:53
Trendyol 1. Lig, 2025-2026 sezonunda maç başına 2,94 gol ortalamasıyla en golcü üçüncü sezonunu yaşadı.

2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon "Trendyol" isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.

Play-off heyecanının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı. Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı.

Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.

Lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan ilk 10 sezon şöyle:

Sezon

Gol

Maç

Ort.

2006-2007

725

238

3,05

1998-1999

2479

820

3,02

2025-2026

1117

380

2,94

2001-2002

1112

380

2,93

2000-2001

2501

856

2,92

2017-2018

869

306

2,84

2020-2021

854

306

2,79

2002-2003

850

306

2,78

2013-2014

947

342

2,77

2003-2004

841

306

2,75

En golcü takım Erzurumspor FK

Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti. En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Atakaş Hatayspor yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaya Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu.

