Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Geride Kaldı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı.
Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı.
Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirvedeki puan farkını 6'ya düşürdü.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1
RAMS Başakşehir- Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0
Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa: 3-3
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|19
|16
|3
|0
|52
|22
|30
|51
|2.FENERBAHÇE
|19
|14
|3
|2
|49
|18
|31
|45
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|19
|11
|4
|4
|32
|18
|14
|37
|4.GÖZTEPE
|19
|10
|4
|5
|38
|23
|15
|34
|5.İKAS EYÜPSPOR
|19
|9
|6
|4
|32
|19
|13
|33
|6.BEŞİKTAŞ
|19
|8
|7
|4
|28
|20
|8
|31
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|19
|8
|5
|6
|31
|25
|6
|29
|8.GAZİANTEP FK
|19
|7
|5
|7
|25
|26
|-1
|26
|9.TRABZONSPOR
|19
|6
|7
|6
|34
|24
|10
|25
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|7
|3
|9
|19
|29
|-10
|24
|11.CORENDON ALANYASPOR
|19
|5
|7
|7
|19
|24
|-5
|22
|12.KASIMPAŞA
|19
|4
|10
|5
|27
|33
|-6
|22
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|19
|5
|6
|8
|24
|31
|-7
|21
|14.ONVO ANTALYASPOR
|19
|6
|3
|10
|21
|38
|-17
|21
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|19
|5
|5
|9
|21
|32
|-11
|20
|16.SİPAY BODRUM FK
|19
|4
|4
|11
|14
|25
|-11
|16
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|18
|3
|7
|8
|17
|34
|-17
|16
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|1
|7
|11
|17
|32
|-15
|10
|19.ADANA DEMİRSPOR
|19
|2
|2
|15
|15
|42
|-27
|5
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla açılacak.
Yeni haftanın müsabaka programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Geride Kaldı - Son Dakika
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