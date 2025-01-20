Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Geride Kaldı - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Geride Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Trabzonspor'un Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etmesiyle tamamlandı. Lider Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak deplasmanda puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u 4-0 yenerek zirveye yaklaşmayı sürdürdü. Gelecek haftanın programı ise 24 Ocak'tan itibaren başlayacak.

20.01.2025 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı.

Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı.

Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirvedeki puan farkını 6'ya düşürdü.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1

RAMS Başakşehir- Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0

Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa: 3-3

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY19163052223051
2.FENERBAHÇE19143249183145
3.REEDER SAMSUNSPOR19114432181437
4.GÖZTEPE19104538231534
5.İKAS EYÜPSPOR1996432191333
6.BEŞİKTAŞ198742820831
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK198563125629
8.GAZİANTEP FK197572526-126
9.TRABZONSPOR1967634241025
10.ÇAYKUR RİZESPOR197391929-1024
11.CORENDON ALANYASPOR195771924-522
12.KASIMPAŞA1941052733-622
13.TÜMOSAN KONYASPOR195682431-721
14.ONVO ANTALYASPOR1963102138-1721
15.NET GLOBAL SİVASSPOR195592132-1120
16.SİPAY BODRUM FK1944111425-1116
17.BELLONA KAYSERİSPOR183781734-1716
18.ATAKAŞ HATAYSPOR1917111732-1510
19.ADANA DEMİRSPOR1922151542-275
Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla açılacak.

Yeni haftanın müsabaka programı şöyle:

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA

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