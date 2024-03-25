Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasının Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.
Kulübün yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe Ratcliffe'in devralınmasının ardından kulüp sahipliği kurallarını değiştirmeyi reddettiği için Man Utd gelecek sezon Avrupa'dan UEFA tarafından men edilebilir. UEFA, aynı sahiplik çatısı altındaki kulüplerin aynı müsabakaya katılmasının genel bir yasak olduğunu doğruladı. Bu durum, Nice'in 2024'teki şok edici formuyla birlikte Man Utd'un Avrupa Ligi'nde yer almasını engelleyebilir.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaparak sosyalleşmelerine katkı sağladı. Üniversite öğrencileri, Best Buddies Türkiye Projesi kapsamında kampüsteki spor salonunda Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Bartın'da düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası'nda Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü sporcuları şampiyon oldu.
David Beckham, evliliğinin başlangıcında Victoria'yı 'kişisel olarak' tanımadığını ve ilişkilerinin arkasındaki bazı sırları açıkladı. 25 yıl sonra Beckham, Victoria ile olan masalsı düğünlerinden bazı sırları ortaya çıkardı. Beckham, Victoria hakkında derinlemesine neyi sevdiğini tam olarak keşfetmenin yıllar alacağını söyledi.
13-14 Nisan 2024 tarihinde 500'den fazla bisiklet sporcusu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol yarışı için bir araya gelecek. Yarış, bölgede bisiklet sporuna dikkat çekmek ve bisiklet rotalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
7'li Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ilk etap müsabakaları Antalya'da gerçekleştirildi. Viking Park Otel'de düzenlenen turnuvaya 24 takım katıldı. İlk etap maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Firuzköyspor-Kütahya Yurdum: 31-7, Konya GSB Spor-Ordu Varlıklar Ragbi: 21-5, Pursaklar Belediyespor-Beyazgül: 46-0, Koç Üniversitesi-Mimar Sinan MTAL: 45-7, Ankara Ragbi-Fatsaspor: 41-0, Eskişehir Aqua-ODTÜ: 27-12, vb.
Sizin düşünceleriniz neler ?