TSYD'de Kayyum Üzüntüsü

Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu, Başkan Oğuz Tongsir'in görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TSYD Yönetim Kurulu imzasıyla paylaşılan açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği 1963 yılında kurulmuş, Bakanlar Kurulu kararıyla adının önüne Türkiye ibaresini almış ve kamu yararına görev yapan bir dernektir. Genel Merkezi İstanbul Levent'tedir. Ayrıca Ankara, İzmir, Adana, Sivas, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Malatya, Antalya, Eskişehir'de de şubeleri ve tesisleri vardır. Derneğin çatısı altında 2017 gazeteci üye bulunmaktadır. TSYD, Dünya Spor Yazarları teşkilatında (AİPS) Türkiye'nin temsilcisidir. TSYD gazetecileri spor müsabakalarına akredite eden kurumdur. Gençlik Spor Bakanlığı ve spor federasyonlarıyla ortak çalışır.

TSYD Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olmuştur. Siyasi yönü yoktur, bugüne kadar adı en ufak bir soruşturmaya karışmamıştır. Her zaman Türk toplumunun yararına çalışmıştır. Depremde yardım için koşar, spor tesislerini her vatandaşın hizmetine açar, spor adamının yetişmesi için yüksek öğretim kurullarıyla ortak çalışır. Gazetecilerin yanında olduğu kadar toplumun da yanındadır.

Geçtiğimiz günlerde genel başkanımızın asılsız iddialarla görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanması bizi son derece üzmüştür. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini bekliyor, adalete güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL