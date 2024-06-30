Tunceli\'de düzenlenen MotoFest\'te motorcuların yarışları nefes kesti

Spor

Tunceli'de ilk defa düzenlenen MotoFest'te motorcuların yarışları nefes kesti. 120 sporcu dereceye girebilmek için zorlu parkurlarda mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen MotoFest, Tunceli'de organize edildi. Ülkenin dört bir köşesinden kente gelen 2 bin motosiklet tutkunu, gerekli işlemlerin ardından Örenönü Tabiat Parkı'ndaki festivale katıldı. Festivalin ilk 2 gününde doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin tanıtılması amacıyla 'mototur' düzenlendi. Motosikletliler, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan, meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Çayı'nın yanından geçen kara yolundan başlayarak Ovacık'a hareket etti. Daha sonra yakın dönemde korunacak hassas alan ilan edilen Pülümür vadisini gezdi.

Festivalin son gününde ise Örenönü Tabiat Parkı'nda yarışlar için parkurlar oluşturuldu. 120 motosikletçinin katıldığı yarışlarda sporcular zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Seyircilerin nefeslerini tutarak izlediği yarışlarda derece yapan sporculara ödüller verildi. Kentte 4 gün boyunca süren festival gece düzenlenecek konserin ardından sona erecek.

BEKİR YUNUS UÇAR: 50 BİN KİŞİ KATILDI

Etkinliğin verimli olduğunu ve festivalle yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak yine katma değerli bir spor organizasyonunda bu sefer de Tunceli'de bir araya geldik. Perşembe gününden bu yana festivaldeki konserlerle başlayan organizasyonumuz dün ve bugün Süper Enduro GP yarışıyla en başarılı Türk sporcunun kıyasıya mücadelesiyle devam etti. Dün sıralama turları yapılan yarışların bugün final yarışları gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'ye bu doğal güzellikleri, bu turizm ve bu izlemesi en heyecanlı sportif performansı sunma, gösterme imkanımız oldu. Vali bey ciddi manada bir motosiklet tutkunu. Onun daveti üzerine buraya geldik. Analizlerimizi yaptık ve dört günün ortalamasında özellikle perşembe, cuma, cumartesi günlerindeki konser ve izleyici performansına baktığımızda 50 bine yakın insanımızın bu etkinlik alanına geldiğini, buradaki etkinliklerden, sportif etkinliklerden, sosyal etkinliklerden faydalandığını gördük. Biz çok mutlu olduk" dedi.

EMRE DOĞAN: PARKUR ZOR VE MUHTEŞEMDİ

Yarışlara Mersin'den katıldığını belirten motosiklet yarışçısı Emre Doğan, "Parkurun durumu, atmosfer harikaydı. Yarışlar çok zorluydu ama harikaydı. Ama gerçek motosiklet tutkunu için zorluk yoktur, dereceye girmek için amansız bir mücadele ettik. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yarışları izlemeye gelen Suna Demir ise ilk defa bir motor yarışını izlediğini belirterek şunları söyledi:

"Çok beğendik. İyi ki Vali bey böyle bir organizasyonu ilimize getirdi. Yarışları izlerken çok korktum ve heyecanlandım. İlk defa böyle bir yarış izledim."

YARIŞLARDA DERECE ALAN SPORCULAR

Veteran bölümünde 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Mehmet Okuyan, 3. Salih Serim, Hobi bölümünde 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Tufan, 3. Erkan Yüksek, Usta bölümünde 1. Murat Can Köse, 2. Emirhan Kurt, 3. Azad Demirkal, Genç bölümünde 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Muhammed Bekir Kocaoğlu, Prestij bölümünde 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltaş, 3. Ömer Demirkal, GP bölümünde 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Mustafa Resul Kurtuluş, 3. Emirhan Kurt, ATV Cup bölümünde 1. Mesut Şen, 2. Murat Yatgın, 3. Kasım Yatgın oldu.