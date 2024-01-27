 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı

Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarına atanması ve son dönemdeki hakem kararları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yollayıp 7 soru sordu.

27.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:58
Abone Ol

Süper Lig devi Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe-Samsun spor ve Galatasaray- İstanbulspor maçlarına atanması ve son dönemdeki hakem kararları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yollayıp 7 soru sordu.

"YANLIŞ BARAJ KURULDU"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na gönderilen yazıda, Bahattin Şimşek'in Galatasaray'ın İstanbulspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile frikikten attığı gol sırasında yanlış baraj kurdurulduğu ve sarı-kırmızılı takımın sonuca gittiği vurgulanarak, karara tepki gösterildi.

7 SORU SORULDU

Sarı-lacivertli kulüp cephesinden gönderilen bu mektupta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve onun nezdinde tüm sorumlulara şu sorular yönetildi;

"Bahattin Şimşek Fenerbahçe- Samsunspor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonraki Galatasaray maçına atanmıştır? Galatasaray-İstanbulspor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır? Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır? Maçın 67.dakikasında sadece Mauro Icardi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30" incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir? Maç o an 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti? Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur? İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?"

İşte o mektup;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Dikkatine;

Süper Ligde şampiyonluk yarışında bulunan Futbol Takımımız ile rakibimiz arasında uygulanan standart dışı hakem kararları son olarak 25 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-İstanbulspor maçı ile zirveye ulaşmıştır.

25 Ocak 2024 tarihinde oynanan karşılaşmada görev yapan Bahattin Şimşek, Takımımızın Samsunspor maçında da görev almış, tüm hakem yorumcuları ve spor kamuoyunun ortak görüşü ile yanlış bir faul kararı vermiş ve maçın gidişine etki etmiştir.

Bu önemli hatayı yapan hakem, şampiyonluk yarışında bulunan bir diğer takım olan rakibimizin maçına atanmış, aynı hakem 4 gün (96 saat) önce Takımımız aleyhine verdiği faul kararını, bu kez Galatasaray lehine görmezden gelerek maçın sonucuna etki etmiştir.

Aynı maçta hakem sadece bu hata ile kalmamış, yanlış mesafe ile kurdurulan barajla Galatasaray Futbol Takımı sonuca gitmiştir.

Şampiyonluk yarışında bulunan iki takım arasında hakemler eliyle verilen farklı kararlardan doğan adaletsizlik Kulübümüzü ve camiamızı rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi nezdinde tüm sorumlulara şu soruları soruyoruz:

Bahattin Şimşek Fenerbahçe-Samsunspor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonraki Galatasaray maçına atanmıştır?

Galatasaray-İstanbulspor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır?

Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır?

Cevabını merakla beklediğimiz bir diğer konu da maçın sonuna eklenen uzatma dakikalarındaki tutarsızlıktır.

Maçın 67.dakikasında sadece Mauro Icardi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30" incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir?

Maç o an 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti?

Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur?

İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?"

Fenerbahçe, Galatasaray\'ın maçından örnek verip TFF\'ye mektup yazdı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Artık bunların bu tür ajitasyonlarından gına geldi. Artık hep galip gelmekte bunları kesmiyor. En yakın rakipleri hep yenilsin istiyorlar. Bu senede şampiyon olamayacaklar . Yanıtla 23 30
  • Ahmet Karakan : Yukarıda ki yazılanları okumadan yorum yaptığın ne kadar da belli. Yanıtla 7 5
  • Bay X: Doğru hakemler sürekli GS nin leyhine karar versin,30 yıldır memleketin için GS nin 12.adamları operasyon çocukları adil hakemler 1 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Bahattin Şimşek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement