Türkiye, Almanya\'yı mağlup ederek 18 yıl sonra galibiyetle ayrıldı

Sporda 2023'ün kasım ayında A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup ederek rakibi karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrılması, milli judocu Vedat Albayrak'ın Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanması ve 45. İstanbul Maratonu, önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, Almanya karşısında böylece 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 8 Ekim 2005'te İstanbul'da oynanan özel maçta 2-1'lik skorla elde etmişti. A Milli Takıma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Halil Altıntop ve Nuri Şahin atmıştı.

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Montpellier şehrinde 81 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu rakiplerini yenerek finale yükseldi ve altın madalya müsabakasında Gürcistan'dan Tato Grigalashvili'yle karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Vedat, 2021'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

45. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kasım ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 KASIM

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

4 KASIM

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

5 KASIM

Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı.

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı.

9 KASIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu

10 KASIM

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı teknik sorumlusu Burak Yılmaz istifası üzerine teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

12 KASIM

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Wisla Krakow'u 3-2 yenerek şampiyon oldu.

14 KASIM

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, küresel spor etkinliği organizasyonu SportAccord'un başkanlığına seçildi.

19 KASIM

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti

22 KASIM

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

26 KASIM

Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 10-9 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

27 KASIM

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu, bazı hakemleri dinlendirme kararı aldı.

29 KASIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

30 KASIM

TFF, Süper Lig'den Kayserispor ile alt liglerden Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan silme cezası verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Belçika'nın Club Brugge takımına 5-0 mağlup oldu.