Türkiye, Kuzey Makedonya ile Hazırlık Maçında

01.06.2026 14:24
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ile İstanbul'da hazırlık maçı yapacak.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki maç 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem José Luis Munuera yönetecek.

Türkiye ve Kuzey Makedonya bugüne dek sekiz karşılaştı. Bu maçların dördünü Türkiye, birini Kuzey Makedonya kazandı. İki maç berabere bitti.

Kuzey Makedonya maçlarında Türkiye 14 gol attı, kalesinde dokuz gol gördü.

İki takım en son dokuz yıl önce Üsküp'te yine bir hazırlık maçında karşılaşmış, maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

Türkiye, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi ikinci ve son hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin geniş aday kadrosunda kimler var?

Türkiye A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası öncesi açıkladığı aday kadro şöyle:

KALECİ

DEFANS

ORTA SAHA

FORVET

Türkiye'nin Dünya Kupası için belirlediği 35 kişilik geniş aday kadrosu, kuralları gereği turnuva öncesi 26 kişiye düşecek.

Geniş kadroda şu ana kadar en fazla milli takım forması giyen futbolcular Hakan Çalhanoğlu (104), Kaan Ayhan (72), Merih Demiral (61), Çağlar Söyüncü (59) ve Zeki Çelik (59).

Yine geniş kadroda şu ana kadar Türkiye formasıyla en fazla gol atan futbolcular ise Hakan Çalhanoğlu (22), Kerem Aktürkoğlu (15), Arda Güler (6), İrfan Can Kahveci (6) ve Merih Demiral (6).

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri ve maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Turnuva ilk kez üç ülkede (ABD, Kanada ve Meksika) organize edilecek.

Dünya Kupası'na ilk kez 48 takım katılıyor.

Türkiye'nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay.

A Milli Takım'ın maç programı ise şöyle:

Dünya Kupası'nda statü ve gruplar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım dörderli 12 grupta mücadele edecek.

Her takım grup aşamasında üç maç oynayacak.

Turnuva, 11 Haziran'da Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Grup aşamasında toplam 72 maç oynanacak.

Her grubun ilk iki takımı ile birlikte en iyi sekiz üçüncü, son 32 turuna yükselecek.

Bu aşamadan sonra turnuva tek maç üzerinden eleme usulü ile devam edecek.

Son 32, son 16 ve çeyrek final turlarındaki her maçta kazanan takım bir üst tura yükselecek, kaybeden takım turnuvaya veda edecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılanlar finalde şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük için kapışacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

Türkiye'nin Dünya Kupası karnesi

Türkiye, 1950'de katılma hakkı kazandığı Brezilya'daki Dünya Kupası'na ekonomik nedenlerle gidememişti.

İlk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Türkiye ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenildi, ikinci karşılaşmasında ise Güney Kore'yi 7-0 mağlup etti.

Türkiye, ikinci kez karşılaştığı ve daha sonra kupayı kazanacak Batı Almanya'ya bu kez 7-2 yenilerek elendi.

Türkiye, 2002'de ikinci kez mücadele ettiği Japonya ve Güney Kore'de organize edilen Dünya Kupası'nda ise tarihi bir başarıya imza attı ve üçüncü oldu.

İlk maçında Brezilya'ya 2-1 yenilen Türkiye, Kosta Rika'yla 1-1 berabere kaldiktan sonra Çin'i 3-0 yenerek tur atladı.

Son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya'yı 1-0 yenen Türkiye, çeyrek finalde de Senegal'i uzatmada 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

Turnuvada şampiyon olacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında bu kerz diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye bu tarihi başarı sonrası 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Kaynak: BBC

