Türkiye, Venezuela\'yı Yendi!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.

Turnavaya geri sayım sürerken A Milli Futbol Takımı Venezuela maçı sonrası ABD'deki kamp merkezinin bulunduğu Arizona'nın Mesa kentine gitti.

Türkiye, Arizona Athletic Grounds'da yapacağı antremanlarla Dünya Kupası'na hazırlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD'yle karşılaşacak.

Türkiye, turnuva öncesi FIFA dünya sıralamasında 22. sırada.

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki ilk maçında14 Haziran'da karşılaşacağı Avustralya ise 27. sırada bulunuyor.

ABD 17., Güney Amerika elemelerde Brezilya ve Arjantin'i yenerek gücünü ortaya koyan Paraguay ise 40'ncı sırada.

Türkiye, kadrosundaki genç yıldızlarla 48 takım arasında tur atlayarak son 32 turuna kalabilecek güçte görünse de rakipleri de aynı amaçla sahaya çıkacak.

Türkiye grubunu lider bitirirse B, E, F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda son 16 turuna kalmak için karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılar grupta ikinci olursa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak.

G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda var.

İstatistik şirketi Opta, Türkiye'nin grubunda ABD'nin altında kalarak ikinci olarak bir üst tura çıkacağını öngörüyor.

Opta'nın süper bilgisayarının tahminine göre Türkiye, Mısır'ı eleyecek ve son 16 turuna Arjantin ile karşılaşacak.

Opta'ya göre bu karşılaşmayı büyük oranla Arjantin kazanacak.

ABD'nin ünlü spor yayıncısı ESPN de, Türkiye'nin grubunda ABD'nin ardından ikinci olacağını tahmin ediyor. İki takıma da dört puan veriliyor.

ESPN, Son 32'de Türkiye'nin karşısına G Grubu'nda ikinci olacağını tahmin ettiği Yeni Zelanda'yı çıkardı. Bu grupta motive şekilde turnuvaya gelen İran'ın da olduğunu hatırlatmakta fayda var.

ESPN, Türkiye'nin Yeni Zelanda'yı geçeceğini ve tıpkı Opta gibi Arjantin ile karşılaşacağını ön görüyor. Yapılan matematiksel analizlerde, Türkiye'ye Arjantin karşısında yüzde 16'lık tur şansı tanınıyor.

The Athletic'in simülasyonuna göre ise Türkiye'nin grubunu birinci bitirmesi halinde son 32 turunda ev sahiplerinden Kanada ile karşılaşma olasılığı yüksek.

Bu durumda son 16'da Türkiye'nin rakibi Belçika rakip olabilir.

Ayın senaryoda Türkiye'nin çeyrek finale çıkması halinde, İspanya'yla karşılaşması yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

Türkiye'nin rakipleri ne yaptı?

Türkiye'nin D Grubu'nda karşılaşacağı takımlar da kupa öncesi son hazırlık maçlarında sahaya çıktı.

Türkiye'nin grupta ilk maçını oynayacağı Avustralya, İsviçre ile karşı karşıya geldi.

San Diego'da oynanan karşılaşmada, iki takım 1-1 berabere kaldı.

Avustralya 31 Mayıs'ta kupanın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşmış ve bu maçı 1-0 kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ise son hazırlık maçında Chicago'da Almanya karşısına çıktı.

ABD'nin 2-1 kaybettiği karşılaşmada Panzerlerin ikinci golünü Galatasaray oyuncusu Leroy Sane attı.

Türkiye'nin grupta son maçta karşı karşıya geleceği ABD, 31 Mayıs'ta oynadığı hazırlık maçında Senegal'i 3-2 yenmişti.

Gruptaki bir diğer rakip Paraguay ise 5 Haziran'da Nikaragua ile karşılaştı ve maçı 4-0 kazandı.