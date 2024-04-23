U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar\'da sona erdi

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları grup müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar'da son buldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı turnuvaya Aydın, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Denizli, Mersin, Samsun ve Ankara illerinden 16 takım katıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonunda yapılan müsabakalar A,B,C ve D olmak üzere 4 grupta yapıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda gruplarında Final Spor, İstanbul Vardar ve Çukurova Üniversitesi birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR