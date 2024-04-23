U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika
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U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar'da sona erdi

U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar\'da sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları grup müsabakaları, Afyonkarahisar'da tamamlandı. Aydın, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Denizli, Mersin, Samsun ve Ankara illerinden 16 takımın katıldığı turnuva, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Final Spor, İstanbul Vardar ve Çukurova Üniversitesi gruplarında birinci olarak öne çıktılar.

23.04.2024 09:29
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Türkiye Basketbol Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları grup müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar'da son buldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı turnuvaya Aydın, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Denizli, Mersin, Samsun ve Ankara illerinden 16 takım katıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonunda yapılan müsabakalar A,B,C ve D olmak üzere 4 grupta yapıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda gruplarında Final Spor, İstanbul Vardar ve Çukurova Üniversitesi birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonları Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika
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