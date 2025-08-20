UEFA Konferans Ligi Play-off Maçları Başlıyor - Son Dakika
UEFA Konferans Ligi Play-off Maçları Başlıyor

20.08.2025 10:37
Başakşehir, Universitatea Craiova'yı ağırlarken, Beşiktaş Lausanne'a konuk oluyor.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında play-off turunda İstanbul Başakşehir yarın saat 20.45'de Romanya'nın Universitatea Craiova takımını ağırlarken Beşiktaş ise 21.15'de İsviçre ekibi Lausanne'a konuk olacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.00 Rosenborg (Norveç) - Mainz (Almanya):

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonya):

20.00 Györi (Macaristan) - Rapid Wien (Avusturya):

20.00 Hacken (İsveç) - CFR Cluj (Romanya):

20.00 Wolfsberger (Avusturya) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi):

20.45 İstanbul Başakşehir (Türkiye) - Universitatea Craiova (Romanya):

21.00 Breidablik (İzlanda) - Virtus (San Marino):

21.00 Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg):

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Noah (Ermenistan):

21.00 Strasbourg (Fransa) - Brondby (Danimarka):

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Servette (İsviçre):

21.00 Anderlecht (Belçika)-AEK (Yunanistan):

21.00 Celje (Slovenya) - Banik Ostrava (Çekya):

21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda):

21.00 Polissya (Ukrayna) - Fiorentina (İtalya):

21.00 Neman (Belarus) - Rayo Vallecano (İspanya):

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Riga (Letonya) :

21.15 Jagiellonia (Polonya)- Dinamo City (Arnavutluk):

21.15 Lausanne (İsviçre) - Beşiktaş (Türkiye):

21.45 Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

22.00 Crystal Palace (İngiltere)/ Fredrikstad (Norveç):

22.00 Rakow (Polonya) - Arda (Bulgaristan)

22.00 Hibernian (İskoçya) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Santa Clara (Portekiz) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Kaynak: AA

