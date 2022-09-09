Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti - Son Dakika
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Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti

09.09.2022 10:06

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün gece Avrupa kupalarında sahne aldı. Geceyi iki galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlamamızın ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz de değişti.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün gece 4 takımımız sahne aldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA Ülke Puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı.

KADIKÖY'DE MUHTEŞEM ZAFER

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'nci dakikada Batshuayi kaydetti. Dinamo Kiev'in karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Tsygankov'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR RAKİBİNİ GOLE BOĞDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'nci dakikada Ndayishimiye, 75'inci dakikada kendi kalesine Kingsley ve 82'nci dakikada Berkay Özcan kaydetti.

SİVAS'TA PUAN 90+2'DE GELDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

TEK KAYIP TRABZONSPOR'DAN

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Ferencvaros'ta Civic 16. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20. SIRAYA YÜKSELDİK

Fanatik'in derlemesine göre; gecenin sonuçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;

17. Hırvatistan 25.150

18. Yunanistan 24.725

19. Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

21. İsrail 23.250

22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

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SON DAKİKA: Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti - Son Dakika
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