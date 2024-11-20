UEFA Uluslar Ligi'nde İlgili Takımların Durumu - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde İlgili Takımların Durumu

2024/25 UEFA Uluslar Ligi grup aşamaları tamamlandı. Polonya B Ligi'ne düşerken, Hırvatistan ve Danimarka çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım ise A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

20.11.2024 11:53
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Szymanski'nin ülkesi Polonya, B Ligi'ne düştü

Kalesini Livakovic'in koruduğu Hırvatistan ise çeyrek finalde

Victor Nelsson'lu Danimarka yoluna çeyrek finalde devam edecek

Ernest Muçi'li Arnavutluk, C Ligi'ne düştü

İSTANBUL, - 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları tamamlanırken, 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Uluslar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar tamamlandı. A Ligi 1. Grup'u 14 puanla Portekiz lider tamamlarken, Hırvatistan ise 8 puanla 2'nci oldu. 2. Grup'ta ise 13'er puana sahip Fransa 1'inci, İtalya ise 2'nci sırada yer aldı. 3. Grup'u 14 puanla Almanya ilk sırada, Hollanda da 9 puanla 2'nci sırada tamamladı. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya 16 puanla lider, Danimarka da 8 puanla 2'nci oldu.

A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ise, B Ligi'nde gruplarında ikinci olan takımlarla play-off oynayacak. Mart ayında çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları kazananlar yoluna A Ligi'nde devam edecek. A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre ise B Ligi'ne düştü.

Fenerbahçe'de top koşturan Sebastian Szymanski'nin ülkesi Polonya da B Ligi'ne düşerken, bir diğer Sarı-lacivertli oyuncu Dominik Livakovic'in ülkesi Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi. Ayrıca Galatasaray'da oynayan Victor Nelsson'lu Danimarka da yoluna çeyrek finalde devam edecek. Bir diğer Galatasaraylı Roland Sallai'nin ülkesi Macaristan da aralarında Türkiye ile de eşleşme ihtimali olduğu play-off müsabakası oynayacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı da, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2'nci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

B Ligi'nde 1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. 4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi'li Arnavutluk da, B Ligi'nde sonuncu olarak C Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar C Ligi'nde ise 1. Grup'ta lider olan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup lideri Kuzey Makedonya, B Ligi'ne çıktı. 2. Grup'ta Romanya- Kosova karşılaşması yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

UEFA Uluslar D Ligi'nde de 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamladı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi, 22 Kasım Cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren 4 takımın (İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan) 1. torbadan, UEFA Uluslar B Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren ve aralarında A Milli Takımımızın da yer aldığı 4 takımın ( Ukrayna, Yunanistan, Avusturya, Türkiye) ise 2. torbadan katılacağı kura çekiminin ardından play-off turu eşleşmeleri belli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde İlgili Takımların Durumu - Son Dakika

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