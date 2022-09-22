Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, ilk milli maçına çıkan İsmail Yüksek attığı gol ile Ay-Yıldızlı ekibe adeta hayat verdi.
81. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, attığı enfes gol ile büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından 87. dakikada Lüksemburg kalecisi Moris'i avlayan İsmail Yüksek, A Milli Takım'a 1 puanı getiren isim oldu.
Bu sonuçla A Milli Takım, 13 puanla grup liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu - Son Dakika