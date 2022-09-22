A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu

22.09.2022 23:56

Türkiye, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken 81. dakikada oyuna girerek ilk kez milli formayı giyen İsmail Yüksek, 87. dakikada enfes bir gol attı. Sosyal medyada genç yıldıza övgüler yağdı ve Ay-Yıldızlıların skandal bir yenilgiden kurtulduğu ifade edildi.

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, ilk milli maçına çıkan İsmail Yüksek attığı gol ile Ay-Yıldızlı ekibe adeta hayat verdi.

A MİLLİ TAKIM'A PUANI GETİRDİ

81. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, attığı enfes gol ile büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından 87. dakikada Lüksemburg kalecisi Moris'i avlayan İsmail Yüksek, A Milli Takım'a 1 puanı getiren isim oldu.

Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1
Türkiye, İsmail Yüksek'i konuşuyor! A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü
Görüntü: TRT 1

ULUSLAR B LİGİ'NE YÜKSELDİK

Bu sonuçla A Milli Takım, 13 puanla grup liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu - Son Dakika
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