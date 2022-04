VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Domenec Torrent: Elimizden gelen her şeyi vereceğimizden şüpheniz olmasın

"Bu maçın zor olacağını biliyordum"

"Hangi oyuncular oynarsa oynasın çok iyi bir şekilde mücadele edeceğiz""Şu anda takım için karışık bir dönem, gençlerde ekstra bir baskı oluşturmak iyi olmayabilir""Kerem'in durumu yarın belli olacak"

Volkan Demirel: 2'nci yarıda rakip sahaya oyunu yıkmamızdan memnunum"Ülkemizde geriden oyun kurma fantezisi var" "Muslera skoru belirleyen isim oldu""İlk düşüncem bu sezonu en iyi şekilde bitirmek"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Maçtan önce kulüpte karışık bir durum olduğunu söyleyen Torrent, "Herhangi bir insanın meraklanması durumunda, sportif direktörümüz, ben, ekibim motive miyiz, değil miyiz diye merak edildi. Ben Türkiye'deyim ve her gün birçok yanlış haber çıkıyor. Önümüzdeki maçlarda ne olacak bilmiyorum ama motivasyon olarak en üst seviyedeyiz. Bununla başlamak istedim, bu konuda herhangi bir şüphe olmasın. Beni evimde eğittiler. Ne olursa olsun beni Galatasaray işe aldı. Bizim yaptığımız işle ilgili eleştiri tabii ki olabilir. Ama profesyonel bir şekilde elimizden gelen her şeyimizi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir insan da pislik atmayı istiyorsa, istediği şekilde atabilir. Biz önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu."BU MAÇIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUM"Torrent, milli aradan dönmenin her zaman zor olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Benim deneyimim sebebiyle, bu maçın zor olacağını biliyordum. Milli takımdan döndükleri zaman oyuncuların başına belli şeyler geliyor. Çoğunluğu çok yorgun geliyor. Feghouli ve Mostafa gibi sakatlanmış şekilde gelebiliyorlar veya Kerem gibi. Cicaldau ve Taylan da oyundan çıkmak istediler. Bunlara rağmen oyuncuların performansından çok memnunum, oynamak istediğimiz şeyi oynadık, inanılmaz bir efor sarfetti oyuncular. Hepsini tebrik ederim. Bu tebriği aynı zamanda taraftarımızla da, kulübümüzle de paylaşmak isterim. Her gün gelişiyoruz ama yeterli değil asla. İniş çıkışlarımız oluyor. 30-40-60 dakika iyi olabiliyoruz. Bir sonraki maçtaysa düşüş yaşayabiliyoruz. Ama gitmek istediğimiz ve varmak istediğimiz nokta çok net. Bizim oynamak istediğimiz şey de aşağı yukarı bu. Hem oynamış olan oyunculara hem de yedek kulübesindeki oyunculara müteşekkirim.""HANGİ OYUNCULAR OYNARSA OYNASIN ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ "Fenerbahçe derbisiyle ilgili gelen soruya Torrent, "Hangi oyuncularımızın oynayacağını netleştirmemiz gerekiyor. Bunu bilmiyoruz net şekilde şu anda. Bütün Türkiye için ne kadar önemli bir maç, Galatasaray için ne kadar önemli bir maç biliyoruz. Çalıştığım birçok ülkede büyük derbilerde bulunma şansı yakaladım. Burada özellikle iki takımın taraftarları için çok önemli bir maç. Şu an için ilk 11'imiz kim olur bilemiyorum. Ama biliyorum ki kim oynarsa oynasın, biz iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. İlk önce bizim önemli maçımız Karagümrük maçıydı, buna odaklanmıştık. Fenerbahçe'yi de iyi bir şekilde analiz edeceğiz ve nasıl kazanacağımızı bileceğiz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama burada bir sınav olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Bir sınavdan 9 alabilirsiniz. Ama rakip 9,5 aldıysa o maçı kazanmış olabilir. Çok iyi bir şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum. Oyuncular benden daha iyi biliyor bu maçın ne kadar önemli olduğunu. Fenerbahçe'nin stadında ellerinden gelen ne varsa vereceklerini biliyorum" yanıtını verdi."ŞU ANDA TAKIM İÇİN BİRAZ KARIŞIK BİR DÖNEM, GENÇLERDE EKSTRA BİR BASKI OLUŞTURMAK İYİ OLMAYABİLİR"Galatasaray'ın altyapısından genç oyuncuların kadroya dahil edilip edilmemesiyle ilgili konuşan Domenec Torrent, "Antrenör olmanın amaçlarından birisi olarak aklımda olan bir şey. Bence de bu önemli bir şey. Maçları kazanıp kaybetmekten ibaret değil futbol. Biz genç futbolcuları iyi bir şekilde takip ediyoruz. Biz gidemediğimiz zaman da yönetimden bir arkadaşımız var, sürekli onun aracılığıyla takip ediyoruz. İsimlerini vermeyeceğim ama 2-3 tane oyuncuyu beğendim en son maçlarında. Şu anda takım için biraz karışık bir dönem. Ekstra bir baskı oluşturmak onlar adına iyi olmayabilir diye düşünüyorum. Ben sadece sezon öncesi bir dönemim olsun istiyordum. 1,5 aylık bir dönemimiz olsa, onlara orada fırsat vereceğimize inanıyorum. Takım çok iyi sonuçlar alıyorken aslında bu oyuncuları ufak ufak oynatmak, onlar için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onlar ruhlarında Galatasaraylı olduklarını hissediyorlar, hayalleri Galatasaray'da oynamak. Onlar da sana ekstra veriyorlar dolayısıyla, o ekstra da kalpleri" dedi."KEREM'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"Torrent son olarak sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili ise "Doktorumuzla şimdi konuştum. Yarın testlerimizi yapacağız. Ondan sonra da her gün tekrardan gözden geçireceğiz. Bir sonraki maçta Kerem oynayabilecek mi, oynayamayacak mı testlerden sonra belli olacak. Eğer bu bir sakatlanmaysa, ne kadar sürede iyileşebilir tekrardan, eğer sakatlık değilse, rahatsızlık gibi bir şeyse, ona nasıl yardımcı olabiliriz diye bakacağız. Yarın biraz daha fazla bilgimiz olacağına inanıyorum. Bu milli takımdan geri döndükten sonra yaşanan problemlerden birisi tabii ki" diyerek sözlerini noktaladı. VOLKAN DEMİREL: 2'NCİ YARIDA RAKİP SAHAYA OYUNU YIKMAMIZDAN MEMNUNUMMaçın planladıkları gibi geçtiğini dile getiren Volkan Demirel ise "İlk 15 dakika, bu statta, bu seyirci önünde, baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Planımız bu 15 dakikayı atlatmak ve daha rahat pas organizasyonu yapmaktı. Ama verilen bir penaltı, bunu tartışmak istemiyorum, tartışınca ben suçlu oluyorum. Kaptırdığımız topla yediğimiz 2'nci golle 2-0 geriye düştük. Oyunu tutmak çok zordur, demoralize olursunuz. Ama takımımın oyunundan memnunum. İkinci yarıda oyun tamamen bize geçti. Bunu da tahmin etmiştik. Galatasaray'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Yedek kulübesinde oyuna katkı sağlayabilecek bir oyuncuları da yoktu. Penaltıyı gole çevirebilseydik belki skoru 2-2'ye getirebilirdik. 2'nci yarıda rakip sahaya oyunu yıkmamızdan memnunum. Adnan ve Levent'in oyuna dahil olduktan sonra gösterdikleri performanstan memnunum. Ama tabii ki skordan memnun değiliz" ifadelerini kullandı."ÜLKEMİZDE GERİDEN OYUN KURMA FANTEZİSİ VAR"Türkiye'de bir geriden oyun kurma fantezisi olduğunu belirten Demirel, "Bu fantezide de atılan golden çok yenilen gol mevcut. Ben Galatasaray'a karşı bunu denersem, olay farklı yerlere gider. İlk 15 dakika gerçekten baskı yiyeceğimizi düşündüğüm için zaman geçirmeye çalıştık. Ama penaltı oyun düzenimizi bozdu. Evet geçmişte bu takım bunu iyi yapıyordu ama 2'nci bölgeden 3'üncü bölgeye geçişte zorlanıyorlardı. Biz daha çok gol pozisyonu üretebilecek bir takım yaratmaya çalışıyorum Benden önceki teknik adam bu takımı buna çok iyi alıştırmış. Alışkanlıklardan kurtulmak kolay değil. Geriden oyun kurma anlamında iyi organize edilmiş bir takım var. Ama bu anlayış Türkiye'de biraz farklı lanse ediliyor. Ben elimdeki kadroyla Karagümrük'ü en iyi yere getirmeye çalışacağım" diye konuştu."MUSLERA SKORU BELİRLEYEN İSİM OLDU"Galatasaray'ın stadında konsantre olmamanın mümkün olmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Herkes ister istemez konsantre olur. Oyunu skor anlamında tutabilseydik, ikinci yarıda üstünlüğü kurabilirdik. Verilen bir penaltı, kendi kurgumuzda kuramadığımız bir oyunda yediğimiz gol. Bunlar skora etki ediyor, 2-0'dan sonra bu atmosferde işiniz zor. Buna rağmen takım iyi bir reaksiyon gösterdi. Muslera bence bugün skoru belirleyen isim oldu" ifadelerini kullandı."İLK DÜŞÜNCEM BU SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK"

Demirel son olarak gelecek sezonla ilgili kafalarında bir planlama olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Ama ligin bitmesine daha 2 ay var. En iyi şekilde gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Başkanımız ve sportif direktörümüz bu konuda çalışıyorlar. Benim ilk düşüncem bu sezonu en iyi şekilde bitirmek, gelecek sezona da en iyi şekilde başlamak. Tabii ki kafamızdaki şeyleri bir an önce yoluna sokmalıyız, yoksa geç kalabiliriz."