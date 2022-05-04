Villarreal direnemedi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool oldu! - Son Dakika

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ceramica Stadı'nda karşılaştı.

İLK YARIYI VİLLARREAL ÖNDE KAPATTI

Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İKİNCİ YARI LİVERPOOL COŞTU

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak. Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

FİNAL PARİS'TE

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

6 KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste final oynama başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar 2 yıl aranın ardından yeniden final heyecanı yaşayacak. 2005 yılında İstanbul'da oynanan ve Milan'a karşı 3-0 geride olduğu maçta tarihi geri dönüşle penaltı atışları sonrası kupaya uzanan Liverpool, 2006-2007 sezonundaki finalde ise bu kez rakibine 2-1 ile boyun eğmişti. 2018 finalinde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Liverpool, bir sonraki sezon ise Tottenham'ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi olmuştu. 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon olan İngiliz kulübü, 3 kez de finalde kaybetti.

FİNAL YOLUNDA 12 MAÇ 10 GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona grup aşamasında başlayan Liverpool; Milan, Porto ve Atletico Madrid ile karşılaşırken oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla gruptan lider çıktı. Son 16 turunda Inter ile karşılaşan İngiliz ekibi, 2-0 ve 0-1'lik skorlarla çeyrek final bileti aldı. Çeyrek final ilk maçında Benfica deplasmanında 3-1 kazanan Liverpool, sahasında 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Kırmızı-beyazlıların yarı finaldeki rakibi, Bayern Münih'i eleyen İspanyol Villarreal'di. 27 Nisan'da Anfield Road'da rakibini 2-0 yenen Liverpool, rövanşta ise 3-2 galip gelerek son 5 sezonda 3. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

SALAH - MANE - FİRMİNO YİNE ÖN PLANDA

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 30 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Takımın ileri 3'lüsünde yer alan Mısırlı golcü Salah, Senegalli Mane ve Brezilyalı Firmino bu sezon da yine ön plana çıktı. Kırmızılarda Mohamed Salah 8 golle takımının gol yükünü çekerken, Roberto Firmino ile Sadio Mane 5'er gol atarak bu başarıda önemli rol oynayan isimler oldu. Çeyrek finalde 2 gol atan Ibrahima Konate'nin yanı sıra Luis Diaz da bu turnuvada 2 gole imza attı. Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago, Divock Origi, Diogo Jota ve Fabinho'nun turnuvada birer golü bulunuyor.

KLOPP İLE 3. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund'un başında iken Şampiyonlar Ligi'nde ilk final deneyimini yaşayan Jürgen Klopp, Liverpool ile 2017-2018 sezonunda bir kez daha final heyecanı yaşamıştı. 2019'da Tottenham'ı finalde eleyerek ilk kez kupanın sahibi olan Alman teknik adam, bu sezon Kırmızılar ile 3. kez, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Klopp, Liverpool ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Premier Lig, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Liverpool - Milan: 3-2

Porto - Liverpool: 1-5

Atletico Madrid - Liverpool: 2-3

Liverpool - Atletico Madrid: 2-0

Liverpool - Porto: 2-0

Milan - Liverpool: 1-2

Inter - Liverpool: 0-2

Liverpool - Inter: 0-1

Benfica - Liverpool: 1-3

Liverpool - Benfica: 3-3

Liverpool - Villarreal: 2-0

Villarreal - Liverpool: 2-3