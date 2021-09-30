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Vitor Pereira: Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik - Son Dakika

Vitor Pereira: Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik

30.09.2021 22:58
Vitor Pereira: Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik, System.String[]

"İlk hatada gol yedik""Maçın en büyük etkisi 2'nci goldü, taktiksel dengemizi kaybettik""Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz""Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz"Rakibimiz bir yılan gibiydi"Dimitris Pelkas: Yakaladığımız şansları değerlendirseydik farklı olabilirdi"Sezona hazır bir şekilde...

"İlk hatada gol yedik"

"Maçın en büyük etkisi 2'nci goldü, taktiksel dengemizi kaybettik"

"Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz""Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz"Rakibimiz bir yılan gibiydi"

Dimitris Pelkas: Yakaladığımız şansları değerlendirseydik farklı olabilirdi"Sezona hazır bir şekilde başladıktan sora böyle bir sakatlık yaşamak kötü""Bitiricilik anlamında konsantre olmamız gerekiyor"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi  Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Dimitris Pelkas açıklamalarda bulundu. Pereira, evlerinde oynadıkları maçlarda 3-0 mağlubiyet almanın kolay olmadığını ifade ederek, "Kazanınca da kaybedince de aileyiz. 3-0'lık mağlubiyet almak kolay değil. Ama ben size maçla alakalı fikrimi anlatıyım. Maça dominant başladık, pozisyonlar ürettik ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız hata yaptığınızda golle ödüyorsunuz. İlk hatada gol yedik. Bu durum maçın devamında onlara rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik golden sonra, merkezde çok kompaktlardı ve her top kaybında kontratak yaptılar. Özgüvenimizi kaybettik golden sonra. Basit pas hataları ve top kayıpları yaptık. Bir iki pozisyon ürettik. İkinci yarı boşluk bulduk, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. Onlarda çok iyi kontrataklarla geldiler. Pozisyonlar ürettiğimiz anda gelip ikinci golü attılar. Bizde bu andan sonra dengemizi kaybettik. Duygusal oynadık atmosferine etkisiyle. Maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Bu golü yemek taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz gol atarlar. 3'üncü golü de böyle buldular. Biz onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Aldığımız zor bir sonuç, 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Bugünden itibaren toparlanıp Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çok önemli bir maç. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor, hatalarımızdan ders çıkarıp güçlenmemiz gerekiyor. Pazar günü taraftarımıza 3 puan vermemiz gerekiyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben bu takımın geleceğine inanıyorum bu takımın kalitesi var" dedi."TAKIM RUHUNU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"Takım ruhunu korumaya çalıştıklarını ifade eden Pereira, "Bu sonuçta bir oyun. Bir sonraki maç farklı olacak. Farklı rakip olacak, farklı problemler çözeceğiz. Bugün bazı pozisyonlar yakaladık 1-1 yapabilirdik ama maç içinde hissettiğim şu ki ikinci golden sonra dengemizi kaybettik. Rakip çok kompakt bir şekilde hata yapmamızı bekledi. Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil. Böyle takımlara boşluk verirseniz gol atarlar. Mevcut durumu görmem gerek. Bugün oynadığımız takım Avrupa'da sık oynayan bir takım. Biz tecrübe ediniyoruz hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Bu tarz turnuvalarda 3 yıldır yoktuk. Bu seviyede hatalar yaparsanız rakip gol atar. Geliştirmeye çalışacağız taktiksel olgunluğu. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini çok iyi öğreneceğiz ve pes etmeyeceğiz" diye konuştu."RAKİBİMİZ BİR YILAN GİBİYDİ"Her maçın farklı olduğunu ve tek bir şekilde yorumlanmasının imkansız olduğunu ifade eden Pereira, "Bugünkü maç Başakşehir ve Sivas maçlarından farklıydı. Bugün denedik, deyim yerindeyse rakibimiz bir yılan gibiydi. İstediğini alana adar beklediler. Maça takım ruhunu ortaya koyana kadar bekledik ilk hatamızda gelerek istediklerini aldılar. Duygusal dengenizi kaybetmemeniz lazım ama biz onu kaybettik. Taraftarların da desteğiyle toparlandık. Dengeyi kaybederseniz rakipler cezalandırır. Biz de pozisyonlar ürettik ve problemler yaratmaya çalıştık ama gelip 2'nci golü buldular. Beklediler ve gelip istediklerini aldılar. 2'nci golden sonra takım dengesini kaybetti. Gol atacağımıza inanıyorduk ama taraftarları hayal kırıklığına uğratmak bizim dengemizi bozdu. Bugün sadece 1 maç kaybettik. Önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor, rakip farklı" şeklinde konuştu.DİMİTRİS PELKAS: YAKALADIĞIMIZ ŞANSLARI DEĞERLENDİRSEYDİK FARKLI OLABİLİRDİFenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, mücadelenin başında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Olympiakos bizi geride bekledi. Birinci golü şans yoluyla buldular. Bizim hatamızdan sonra kontratak yaptılar bence maçın en önemli anı bence benim yakaladığım direkten dönen toptan sonra ikinci golü attılar. Futbol böyle bir şey. Biz yakaladığımız şansları değerlendirseydik farklı olabilirdi. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor ligde pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçı var" ifadelerini kullandı."SEZONA HAZIR BİR ŞEKİLDE BAŞLADIKTAN SORA BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMAK KÖTÜ"Pelkas, sakatlıktan sonra performansında düşüklük olması ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Bu çok normal, yaklaşık 1,5 ay yoktum. Sezona hazır bir şekilde başladıktan sora böyle bir sakatlık yaşamak kötü. Nisan, mayıs ayından sonra ilk defa 90 dakika oynadım, şansımın gelmesini bekleyeceğim. Bizim yapmamız gereken bugünü unutmak ve zorlukların içinden birlikte çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. "BİTİRİCİLİK ANLAMINDA KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Mücadelede pozisyon ürettiklerini düşündüğünü belirten Pelkas, "Ama değerlendiremiyoruz bunları da şanssızlık olarak görüyorum. Bir önceki maçta, Hatayspor maçında da çok fazla şans üretmiştik. Son anlarda bitiricilik anlamında konsantre olmamız gerekiyor. Aile olarak 1-0 kazanmamız gerekiyorsa 1-0 kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik - Son Dakika Spor


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