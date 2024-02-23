Voleybol Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak - Son Dakika
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Voleybol Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak

Voleybol Ligi\'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank-Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos-Karayolları maçları oynanacak. Efeler Ligi'nde ise TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Bigadiç Belediyespor, Develi Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor, Spor Toto-Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor maçları oynanacak.

23.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı)

25 Şubat Pazar:

13.30 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (Antalya Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Beşiktaş Ayos-Karayolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)

26 Şubat Pazartesi:

15.00 PTT- Çukurova Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Fenerbahçe Parolapara- Arkas Spor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

15.30 Halkbank-Bigadiç Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

25 Şubat Pazar:

14.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Hatay Antakya Merkez)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol Ligi'nde 22. ve 21. hafta maçları yapılacak - Son Dakika
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