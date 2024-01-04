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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk servisi, yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor
04.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk servisi, yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın programları şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Karayolları-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

6 Ocak Cumartesi:

18.30 Eczacıbaşı Dynavit- Türk Hava Yolları (İstanbul Eczacıbaşı)

7 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş Ayos- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru- PTT (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Aydın Mimar Sinan)

16.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop- Çukurova Belediyespor (Antalya Süleyman Evcilmen)

Efeler Ligi

6 Ocak Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

7 Ocak Pazar:

16.00 Develi Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor - Son Dakika


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