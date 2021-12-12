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Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Kayserispor maçından notlar

12.12.2021 19:03
Yukatel Kayserispor maçından notlar

Takımın başında Önder Karaveli yer aldıKaraveli'den 7 değişiklikVodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleriTaraftarlardan takıma hem destek hem mesajSiyah-beyazlılarda 7 eksikGökhan Töre 6 maç sonra kadrodaTribünler dolduKayserispor'da 2 zorunlu değişiklikOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto...

Takımın başında Önder Karaveli yer aldı

Karaveli'den 7 değişiklik

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleriTaraftarlardan takıma hem destek hem mesajSiyah-beyazlılarda 7 eksik Gökhan Töre 6 maç sonra kadrodaTribünler doldu Kayserispor'da 2 zorunlu değişiklik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş üstlendi.Siyah-beyazlı ekipte, Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Beşiktaş U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından hafta ortasında takımın başında idmanlarda yer alan Karaveli, Kayserispor maçında takımın başında yer aldı.ÖNDER KARAVELİ'DEN 7 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçının 11'inde 7 değişikliğe giderek Kayserispor mücadelesine çıktı. Karaveli, savunmada Necip Uysal'ın yerine Rosier, Welinton'un yerine Serdar Saatçı, Montero'nun yerine Vida ve Umut Meraş'ın yerine ise Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal'ın yerine Atiba ve Pjanic, hücum hattının sağında ise Kenan Karaman'ın yerine Rachid Ghezzal forma giydi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Serdar Saatçı, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Atiba, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic'i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Larin'i tercih etti. Önder Karaveli'nin hücum hattındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Pjanic, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi."VODAFONE PARK'TA SERGEN YALÇIN SESLERİKarşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'a destek çıktı. Hafta ortasında siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Sergen Yalçın lehine taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.TARAFTARLARDAN TAKIMA HEM DESTEK HEM DE MESAJBeşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçı öncesinde takımına büyük destek gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketlerini yapmak üzere yeşil zemine çıkmasıyla, teker teker tribünlere çağırıldı. Uzun süre oyuncular lehine tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarlar, takımın el ele tribünlere geldiği sırada ise "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" şeklinde tempo tuttu. Öte yandan Beşiktaş taraftarları genç oyuncular Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz'a özel ilgi gösterdi.SİYAH-BEYAZLILARDA 7 EKSİKBeşiktaş, Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte; Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton kart cezaları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Mert Günok da formasından uzak kaldı. Ayrıca daha önce kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ile birlikte eksik futbolcu sayısı 7 oldu.PJANIC 2 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ta Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, 2 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Son olarak Giresunspor mücadelesinde 11'de görev yapan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu daha sonra Kasımpaşa maçında yedek kalmış ve görev almamıştı. Tecrübeli futbolcu  Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde ise üst solunum enfeksiyonu nedeniyle görev alamamıştı. Pjanic, 2 maçlık aradan sonra formasına kavuşmuş oldu.GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekipte, Gökhan Töre 7 maç sonra bir karşılaşma kadrosunda yer aldı.  Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Sporting maçında görev yapan Gökhan Töre, sonrasında 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, yaklaşık 40 günlük aranın ardından bir maç kadrosunda kendine yer buldu.TRİBÜNLER DOLDUBeşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar, bir önceki iç saha maçında GZT Giresunspor'u konuk ederken tribünde 4, 5 bin civarında taraftar yer almıştı. Beşiktaş yönetiminin karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftar, Vodafone Park'ta yerini aldı.KAYSERİSPOR'DA ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİKYukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, 2-0 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalıları Kolovetsios ve Gavranovic'in yerine Uğur Demirok ve İlhan Parlak'a forma şansı verdi.

Kayserispor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ, Campanharo, Emrah Başsan, Olivier Kemen, Mame Thiam, İlhan Parlak."


Önder Karaveli, Sergen Yalçın, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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