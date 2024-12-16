Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, yarın başlayacak dört maçla gerçekleştirilecek. Bu turda 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip mücadele edecek. Maçlar tek maç eleme sistemiyle 17-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

16.12.2024 11:18
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu mücadelesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 ikas Eyüpspor- Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor- Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Salı:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor- 1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK- MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor- Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)

17.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika

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