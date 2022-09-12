Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.
Maçların programı şöyle:
Yarın:
13.00 Serhat Ardahanspor- Kars 36 (80. Yıl Cumhuriyet Şehir)
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı- Ergene Velimeşespor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Bilecik 1969- Yalovaspor (Şeyh Edebali Üniversite Sahası)
15.45 Bigaspor-Akhisarspor (Çanakkale Biga İlyas Bayram)
19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor (Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14 Eylül Çarşamba:
14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)
14.30 Erbaaspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Erbaa İlçe)
14.30 12 Bingölspor- Ağrı 1970 (Bingöl Şehir)
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor (Kelkit İlçe)
14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor (Doğukent)
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor- Cizre Serhatspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)
14.30 Siirt İl Özel İdaresi- Yüksekova Belediyespor (Siirt Atatürk Şehir)
14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kilis 7 Aralık)
15.00 Kalecik FK- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Stat henüz açıklanmadı)
15.00 1922 Konyaspor- Alanya Kestelspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor- Darıca Gençlerbirliği (Şile İlçe)
15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor- Bayrampaşa (Tepecik Şenol Güneş)
15.45 Bergama Belediyespor- Karşıyaka (14 Eylül)
19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK (Eskişehir Yeni)
15 Eylül Perşembe:
13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
14.30 Mazıdağı Fosfatspor- Bitlis Özgüzelderespor (Mardin Derik İlçe)
15.00 Nevşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Nevşehir 3 No'lu Saha)
15.00 Karaman FK- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kemal Kaynaş)
15.00 1074 Çankırıspor- Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)
15.45 Çatalcaspor- Edirnespor (Çatalca İzzettin)
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