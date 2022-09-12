Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor - Son Dakika

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